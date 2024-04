Η παράδοση της Μπάγερν και το κίνητρο του Παναιτωλικού στον «αήττητο» Αστέρα

Μετά τη νίκη επί της Κηφισιάς, ο Παναιτωλικός αναζητά κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης ακόμη ένα διπλό παραμονής. Συνέχεια στις επιτυχίες θέλει να δώσει η Μπάγερν μετά την πρόκριση στους «4» του Τσάμπιονς Λιγκ κόντρα στην Ουνιόν, με την παράδοση υπέρ της.

Η τελευταία νίκη του Παναιτωλικού με αντίπαλο τον Αστέρα καταγράφεται το 2016. Έκτοτε, ανεξαρτήτως έδρας, ο Αστέρας έχει 8-11-0, με 6-3-0 στην Τρίπολη.

O Αστέρας είχε παθητικό ρόλο στο πρώτο ημίχρονο στον ΠΑΣ Γιάννινα και απειλήθηκε. Ισορρόπησε στο δεύτερο και… έκλεψε τη νίκη (1-0) στο 93’ επιστρέφοντας στην κορυφή των πλέι άουτ. Νίκη έπειτα από εννέα αγώνες (0-2-7), κράτησε το μηδέν μετά από 11, ενώ στους εννέα προηγούμενους είχε δεχθεί τουλάχιστον από δύο τέρματα. Με Over και γκολ – γκολ ολοκληρώθηκαν τέσσερις στους πέντε πρόσφατους εντός. Χωρίς τους μέσους Μουνάφο, Σίτο, Καλτσά και τον τερματοφύλακα Παπαδόπουλο. Ο Παναιτωλικός δεν είχε διπλό φέτος αλλά το πρώτο ήρθε στο ντέρμπι παραμονής με την Κηφισιά στην Καισαριανή. Επικράτησε 1-0 έπειτα από αμφίρροπη μονομαχία και πέρασε πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Τα τέσσερα ματς εκτός που είχαν προηγηθεί έμειναν στην ισοπαλία και ολοκληρώθηκαν με γκολ – γκολ. Από την αρχή του πρωταθλήματος μόνο σε δύο εξόδους κράτησε το μηδέν. Οι τελευταίες εμφανίσεις του είναι θετικές με απολογισμό 2-2-1 στα πλέι άουτ. Χωρίς τους μέσους Σενγκέλια, Μλάντεν και τον αμυντικό Στάγιτς. Ο Αστέρας παρουσιάζεται αδιάφορος και δεν παίζει καλά. Ο Παναιτωλικός πάει στην Αρκαδία με κίνητρο και ψυχολογία οπότε μπορεί να κάνει την παραδοσιακή υπέρβαση.

H Ουνιόν άντεξε ένα ημίχρονο στην Άουγκσμπουργκ, όμως στο δεύτερο λύγισε και έχασε 2-0. Δεύτερη σερί ήττα, τρίτο παιχνίδι χωρίς να σκοράρει. Νιώθει πίεση αφού η απόσταση από τη ζώνη του υποβιβασμού συρρικνώθηκε στους τρεις βαθμούς. Δεν είναι στα καλύτερά της έχοντας απολογισμό 1-2-4. Χαμηλά σκορ στους περισσότερους αγώνες της με 13/15 Under και 13/16 No goal. Αξιόλογη εντός έδρας με απολογισμό 5-2-2 έχοντας χάσει από Λεβερκούζεν και Ντόρτμουντ. Επιστρέφουν ο αμυντικός Γκόσενς και ο μέσος Τουσάρ. Η Μπάγερν προέρχεται από σπουδαία μεσοβδόμαδη νίκη με 1-0 επί της Άρσεναλ και πέρασε στην ημιτελική φάση του Τσάμπιονς Λιγκ. Στο πρωτάθλημα επικράτησε 2-0 της Κολωνίας, αφήνοντας πίσω της δύο ήττες. Μετράει 4-1-4 και είναι δεύτερη μαζί με την Στουτγάρδη. Αρνητική εκτός έδρας με 1-1-3 και μάλιστα δέχθηκε από δύο τέρματα και πάνω στις έξι πρόσφατες εξόδους. Έχει 13/14 Over εκτός και απόψε θα παίξει χωρίς τους επιθετικούς Σανέ, Κομάν, Γκνάμπρι, επιστρέφει ο αμυντικός Ντέιβις. Οι Βαυαροί έχουν μαζί τους και την παράδοση (6-3-0).

Φαβορί η Μπάγερν αν και επιβαρυμένη απέναντι στην Ουνιόν που θα ρίξει το βάρος στην άμυνα για να κρατήσει χαμηλά το σκορ.

261. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Χ2&G 2,50

431. ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ – ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ 2&U 3,5 2,42