Υποψήφιος για MVP και για το καλύτερο γκολ ο Ελ Κααμπί

Για το βραβείο του κορυφαίου παίκτη ο Μαροκινός διεθνής επιθετικός «κοντράρεται» με τον Ενζολά, ο οποίος χάρισε στις καθυστερήσεις τη νίκη (3-2) στη Φιορεντίνα, στην αναμέτρησή της με τη Μπριζ.

Για το καλύτερο γκολ (το δεύτερο δικό του), ο Ελ Κααμπί, έχει «αντιπάλους» τους Τιάγκο (Φιορεντίνα), Γουότκινς (Άστον Βίλα) και Σοτίλ (Φιορεντίνα).

⚽️ Hat-trick hero El Kaabi

😱 Last minute hero Nzola



Who's your vote for Player of the Week?#UECLPOTW || #Laufenn || #UECL