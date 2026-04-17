Στα play-in η Γλυφάδα

Με τον Θανάση Χρυσοσπάθη να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ, περίπου δύο λεπτά πριν τη λήξη, ο ΑΝΟΓ πήρε το «τρίποντο» και είναι οριστικά δεύτερος στο Γκρουπ 2, οπότε θα διεκδικήσει μία θέση στα πλέι-οφ, αρχής γενομένης από την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον -πρώτο του ομίλου- Υδραϊκό. Στον αντίποδα, η κρητική ομάδα θα αγωνιστεί στα πλέι-άουτ με πρώτο αντίπαλο τον ΝΟ Πατρών, περιμένοντας το αυριανό (18/4) ματς της αχαϊκής ομάδας με τον ΟΦΘ για να μάθει αν θα έχει πλεονέκτημα ή μειονέκτημα έδρας.
Συνοπτικά το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής της Β΄ φάσης:
ΓΚΡΟΥΠ 1 ======== ΣΑΒΒΑΤΟ 18/4 Νέας Σμύρνης 16:30 Πανιώνιος-ΠΑΟΚ (Σταυρίδης, Κραβαρίτης) Παλαιού Φαλήρου 18:00 Παλ. Φάληρο-Απόλλων Σμύρνης (Μοίραλης, Μάρκοβιτς) Σεράφειο 18:15 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (Μπιράκης, Πολυχρονόπουλος)
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/4
ΝΟΒ 16:00 Βουλιαγμένη-Περιστέρι (Παντελής, Γιαννέλλης)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 21 αγώνες)
ΤΕΡΜ. Β.
Ολυμπιακός 465-170 63
Παναθηναϊκός 367-179 57
Απόλλων Σμύρνης 410-227 51
Βουλιαγμένη 342-215 48
ΠΑΟΚ 324-271 36
Πανιώνιος 336-291 36
Παλαιό Φάληρο 207-311 22
Περιστέρι 230-293 21
ΓΚΡΟΥΠ 2
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/4
Χανιά-Γλυφάδα 11-12
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/4
«Αντ. Πεπανός» 15:00 ΝΟ Πατρών-ΟΦΘ (Μπουδραμής, Χατζηγούλας)
«Π. Καπαγέρωφ» 16:00 Εθνικός-Λάρισα (Παϊρακταρίδης, Μποσγανάς)
Ιωνικό 17:00 Χίος-Υδραϊκός (Κουρτίδης, Κατσώνης)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 21 αγώνες)
ΤΕΡΜ. Β.
Υδραϊκός 278-232 37
Γλυφάδα 292-312 36 -22αγ.
Χίος 267-283 32
Εθνικός 263-291 27
ΟΦΘ 224-369 15
Χανιά 226-318 13 -22αγ.
ΝΟ Πατρών 230-376 10
Λάρισα 175-498 -1
* Η Λάρισα έχει έναν μηδενισμό και -1 βαθμό.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ