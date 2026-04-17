MENU
Χρόνος ανάγνωσης 2’

Στα play-in η Γλυφάδα

Πόλο
0
Την πρόκριση στα play-in της Waterpolo League ανδρών εξασφάλισε η Γλυφάδα, επικρατώντας 12-11 στο Ηράκλειο των Χανίων, σε αναμέτρηση για την 8η και τελευταία αγωνιστική της Β΄ φάσης.

Με τον Θανάση Χρυσοσπάθη να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ, περίπου δύο λεπτά πριν τη λήξη, ο ΑΝΟΓ πήρε το «τρίποντο» και είναι οριστικά δεύτερος στο Γκρουπ 2, οπότε θα διεκδικήσει μία θέση στα πλέι-οφ, αρχής γενομένης από την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον -πρώτο του ομίλου- Υδραϊκό. Στον αντίποδα, η κρητική ομάδα θα αγωνιστεί στα πλέι-άουτ με πρώτο αντίπαλο τον ΝΟ Πατρών, περιμένοντας το αυριανό (18/4) ματς της αχαϊκής ομάδας με τον ΟΦΘ για να μάθει αν θα έχει πλεονέκτημα ή μειονέκτημα έδρας.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής της Β΄ φάσης:


ΓΚΡΟΥΠ 1

========

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/4

Νέας Σμύρνης      16:30 Πανιώνιος-ΠΑΟΚ (Σταυρίδης, Κραβαρίτης)

Παλαιού Φαλήρου   18:00 Παλ. Φάληρο-Απόλλων Σμύρνης (Μοίραλης, Μάρκοβιτς)

Σεράφειο          18:15 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (Μπιράκης, Πολυχρονόπουλος)

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/4
ΝΟΒ               16:00 Βουλιαγμένη-Περιστέρι (Παντελής, Γιαννέλλης)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 21 αγώνες)
                    ΤΕΡΜ.   Β.
Ολυμπιακός        465-170  63
Παναθηναϊκός      367-179  57
Απόλλων Σμύρνης   410-227  51
Βουλιαγμένη       342-215  48
ΠΑΟΚ              324-271  36
Πανιώνιος         336-291  36
Παλαιό Φάληρο     207-311  22
Περιστέρι         230-293  21


ΓΚΡΟΥΠ 2
========
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/4
Χανιά-Γλυφάδα         11-12

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/4
«Αντ. Πεπανός»    15:00 ΝΟ Πατρών-ΟΦΘ (Μπουδραμής, Χατζηγούλας)
«Π. Καπαγέρωφ»    16:00 Εθνικός-Λάρισα (Παϊρακταρίδης, Μποσγανάς)
Ιωνικό            17:00 Χίος-Υδραϊκός (Κουρτίδης, Κατσώνης)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 21 αγώνες)
                    ΤΕΡΜ.   Β.
Υδραϊκός          278-232  37
Γλυφάδα           292-312  36 -22αγ.
Χίος              267-283  32
Εθνικός           263-291  27
ΟΦΘ               224-369  15 
Χανιά             226-318  13 -22αγ.
ΝΟ Πατρών         230-376  10
Λάρισα            175-498  -1


* Η Λάρισα έχει έναν μηδενισμό και -1 βαθμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στα play-in η Γλυφάδα