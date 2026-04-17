Στα play-in η Γλυφάδα

Την πρόκριση στα play-in της Waterpolo League ανδρών εξασφάλισε η Γλυφάδα, επικρατώντας 12-11 στο Ηράκλειο των Χανίων, σε αναμέτρηση για την 8η και τελευταία αγωνιστική της Β΄ φάσης.

Με τον Θανάση Χρυσοσπάθη να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ, περίπου δύο λεπτά πριν τη λήξη, ο ΑΝΟΓ πήρε το «τρίποντο» και είναι οριστικά δεύτερος στο Γκρουπ 2, οπότε θα διεκδικήσει μία θέση στα πλέι-οφ, αρχής γενομένης από την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον -πρώτο του ομίλου- Υδραϊκό. Στον αντίποδα, η κρητική ομάδα θα αγωνιστεί στα πλέι-άουτ με πρώτο αντίπαλο τον ΝΟ Πατρών, περιμένοντας το αυριανό (18/4) ματς της αχαϊκής ομάδας με τον ΟΦΘ για να μάθει αν θα έχει πλεονέκτημα ή μειονέκτημα έδρας.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής της Β΄ φάσης:

ΓΚΡΟΥΠ 1 ======== ΣΑΒΒΑΤΟ 18/4 Νέας Σμύρνης 16:30 Πανιώνιος-ΠΑΟΚ (Σταυρίδης, Κραβαρίτης) Παλαιού Φαλήρου 18:00 Παλ. Φάληρο-Απόλλων Σμύρνης (Μοίραλης, Μάρκοβιτς) Σεράφειο 18:15 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (Μπιράκης, Πολυχρονόπουλος)

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/4

ΝΟΒ 16:00 Βουλιαγμένη-Περιστέρι (Παντελής, Γιαννέλλης)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 21 αγώνες)

ΤΕΡΜ. Β.

Ολυμπιακός 465-170 63

Παναθηναϊκός 367-179 57

Απόλλων Σμύρνης 410-227 51

Βουλιαγμένη 342-215 48

ΠΑΟΚ 324-271 36

Πανιώνιος 336-291 36

Παλαιό Φάληρο 207-311 22

Περιστέρι 230-293 21



ΓΚΡΟΥΠ 2

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/4

Χανιά-Γλυφάδα 11-12

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/4

«Αντ. Πεπανός» 15:00 ΝΟ Πατρών-ΟΦΘ (Μπουδραμής, Χατζηγούλας)

«Π. Καπαγέρωφ» 16:00 Εθνικός-Λάρισα (Παϊρακταρίδης, Μποσγανάς)

Ιωνικό 17:00 Χίος-Υδραϊκός (Κουρτίδης, Κατσώνης)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 21 αγώνες)

ΤΕΡΜ. Β.

Υδραϊκός 278-232 37

Γλυφάδα 292-312 36 -22αγ.

Χίος 267-283 32

Εθνικός 263-291 27

ΟΦΘ 224-369 15

Χανιά 226-318 13 -22αγ.

ΝΟ Πατρών 230-376 10

Λάρισα 175-498 -1



* Η Λάρισα έχει έναν μηδενισμό και -1 βαθμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ