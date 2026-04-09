Παρά την προσπάθειά της απέναντι στην αήττητη Ιταλία, η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών γνώρισε την ήττα με 16-14 στον όμιλο για τις θέσεις 1-4 της προκριματικής φάσης του World Cup που διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη.

Η Ελλάδα, μετά την πρόκριση στην τελική φάση (Super Final) του World Cup, δεν κατάφερε να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα στους αγώνες κατάταξης (1-4) της προκριματικής φάσης, χάνοντας την ευκαιρία για ένα σημαντικό πλεονέκτημα ενόψει των τελικών.

Με τη σειρά της η Ιταλία με αυτή τη νίκη βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου.

Επόμενος αγώνας για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι το Μ. Σάββατο (11/4) στις 17:30, απέναντι στην Ουγγαρία.

Υπενθυμίζεται ότι στην τελική φάση του World Cup, η οποία θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στο Σίδνεϊ με τη συμμετοχή της «οικοδέσποινας» Αυστραλίας, προκρίνονται ακόμη οι πρώτες πέντε ομάδες της Division 1 (Αλεξανδρούπολη) και οι πρώτες δύο ομάδες της Division 2, που διεξάγεται σχεδόν παράλληλα (7-13 Απριλίου) στη Μάλτα.

Το ματς

Στο πρώτο οκτάλεπτο, η Ελλάδα μπήκε δυνατά και άνοιξε το σκορ στην πρώτη κιόλας επίθεση, με τον Νικολαΐδη να σκοράρει από τα 2 μέτρα για το 0-1. Η Ιταλία απάντησε άμεσα, με τον Φερέρο να ισοφαρίζει στην κόντρα (1-1). Η «γαλανόλευκη» εκμεταλλεύτηκε τον παίκτη παραπάνω και ξαναπήρε προβάδισμα με τον Νικολαΐδη, ο οποίος τελείωσε τη φάση μετά από προσπάθεια που κατέληξε στο δοκάρι (1-2). Στη συνέχεια, η Ιταλία βρήκε γκολ στον παραπάνω με τον Ιόκι Γκράτα για το 2-2. Η Ελλάδα κέρδισε πέναλτι με τον Νικολαΐδη, το οποίο αξιοποίησε ο Καλογερόπουλος, δίνοντας εκ νέου το προβάδισμα (2-3). Ωστόσο, η Ιταλία αντέδρασε άμεσα, εκμεταλλευόμενη τον παίκτη παραπάνω και φτάνοντας στην ισοφάριση με τον Καρνεζέκι (3-3), ο οποίος λίγο αργότερα σκόραρε ξανά από την περιφέρεια για το 4-3. Η Ιταλία συνέχισε να είναι αποτελεσματική στον παραπάνω, με τον Ντελ Μπάσο να ανεβάζει τη διαφορά στο 5-3, έχοντας τρία στα τρία στις επιθέσεις με αριθμητικό πλεονέκτημα. Αντίθετα, η Ελλάδα δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις δικές της ευκαιρίες στον παραπάνω. Το σερί της Ιταλίας ολοκληρώθηκε με τον Μπαλτσαρίνι να σκοράρει ανενόχλητος από την περιφέρεια για το 6-3, πριν ο Παπαναστασίου μειώσει με μακρινό σουτ στα τελευταία δευτερόλεπτα, διαμορφώνοντας το τελικό 6-4 του πρώτου οκταλέπτου.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η Ελλάδα παρουσίασε εξαιρετική εικόνα και κατάφερε να ανατρέψει το σκορ, παίρνοντας το προβάδισμα. Η αρχή έγινε με τον Νικολαΐδη, ο οποίος με εντυπωσιακή συνεργασία με τον Χατζή, μετά από πάσα «από δοκάρι σε δοκάρι», μείωσε σε 6-5 στον παίκτη παραπάνω. Λίγο αργότερα, ο ίδιος παίκτης ισοφάρισε σε 6-6 με εξαιρετικό γυριστό σουτ από τα 2 μέτρα, σε μια φάση όπου η μπάλα κινήθηκε οριακά πάνω στη γραμμή πριν καταλήξει στα δίχτυα. Η Ελλάδα συνέχισε την αντεπίθεσή της, με τον Καλογερόπουλο να δίνει προβάδισμα (6-7), φτάνοντας ήδη τα τέσσερα προσωπικά γκολ. Ο Αργυρόπουλος ανέβασε τη διαφορά στο 6-8 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ενώ λίγο μετά ο Σκουμπάκης έκανε το 6-9, επίσης από την άσπρη βούλα, έπειτα από πέναλτι που κέρδισε η ελληνική ομάδα. Το σερί της Εθνικής έφτασε στο 5-0, δείχνοντας απόλυτο έλεγχο του ρυθμού. Η Ιταλία προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε με τον Φερέρο σε 7-9, ενώ στη συνέχεια ο Τζανάτσα εκμεταλλεύτηκε τον παίκτη παραπάνω για το 8-10. Ωστόσο, η Ελλάδα είχε απάντηση, με τον Καλογερόπουλο να σκοράρει ξανά στον παραπάνω, φτάνοντας τα τρία γκολ στο οκτάλεπτο και διατηρώντας τη διαφορά. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Κάσια σκόραρε στην κόντρα, διαμορφώνοντας το τελικό 9-10 του ημιχρόνου.

Στο τρίτο οκτάλεπτο, η Ιταλία μπήκε δυνατά και κατάφερε να ισοφαρίσει άμεσα, με τον Καρνεζέκι να σκοράρει στην πρώτη επίθεση της περιόδου για το 10-10. Η Ελλάδα αντέδρασε γρήγορα, κερδίζοντας πέναλτι με τον Σκουμπάκη, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Αργυρόπουλος για το 10-11. Το παιχνίδι συνέχισε να έχει έντονο ρυθμό, με τις δύο ομάδες να δημιουργούν ευκαιρίες. Ο Τζωρτζάτος πραγματοποίησε σημαντική απόκρουση, ενώ υπήρξε και φάση που εξετάστηκε μέσω βίντεο για το αν η μπάλα είχε περάσει τη νοητή γραμμή της ελληνικής εστίας μετά από σουτ του Κάσια, χωρίς τελικά να αλλάξει η απόφαση. Η Ελλάδα βρήκε λύση από την περιφέρεια, με τον Νίκο Γαρδίκα να σκοράρει για το 10-12, δίνοντας ξανά «αέρα» δύο τερμάτων στην ομάδα του. Παράλληλα, υπήρξαν χαμένες ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές, καθώς και αποτυχημένες επιθέσεις με παίκτη παραπάνω, με την Ιταλία να μην καταφέρνει να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό της πλεονέκτημα σε κρίσιμο σημείο. Ωστόσο, η ιταλική ομάδα μείωσε εκ νέου, με τον Ντι Σόμα να σκοράρει στον παραπάνω για το 11-12 (00:59), κρατώντας ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει της τελευταίας περιόδου.

Στο τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο, η Ιταλία ξεκίνησε πιο αποτελεσματικά και κατάφερε να ισοφαρίσει αρχικά σε 12-12 με τον Ιόκι Γκράτα στην κόντρα, ενώ λίγο αργότερα ο ίδιος παίκτης εκμεταλλεύτηκε λάθος της ελληνικής ομάδας, «έκλεψε» την μπάλα και σκόραρε από μακρινή απόσταση για το 13-12. Η Ελλάδα προσπάθησε να αντιδράσει, όμως σπατάλησε σημαντικές ευκαιρίες, με τον Κάκαρη να αστοχεί από τα 2 μέτρα. Παράλληλα, υπήρξε και εξέταση βίντεο για πιθανό βίαιο μαρκάρισμα πάνω στον Γκίλλα, χωρίς να αλλάξει κάτι στην εξέλιξη του αγώνα. Η Εθνική, που είχε μείνει χωρίς γκολ για περίπου οκτώ λεπτά, βρήκε τελικά τη λύση, με τον Νικολαΐδη να κερδίζει πέναλτι και τον Καλογερόπουλο να ισοφαρίζει σε 13-13. Στη συνέχεια, η ελληνική ομάδα δημιούργησε ευκαιρίες με παίκτη παραπάνω, αλλά δεν κατάφερε να τις εκμεταλλευτεί. Η Ιταλία, αντίθετα, αποδείχθηκε πιο αποτελεσματική στα κρίσιμα σημεία, με τον Αλεζιάνι να σκοράρει στον παραπάνω στο τέλος της επίθεσης για το 14-13. Λίγο πριν τη λήξη, ο ίδιος παίκτης πέτυχε ακόμη ένα γκολ με γυριστό σουτ από την περιφέρεια (00:58), κάνοντας το 15-13. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, η Ιταλία πέτυχε ακόμη ένα τέρμα για το 16-13, όμως η Ελλάδα είχε την τελευταία λέξη, με τον Χατζή να σκοράρει και να διαμορφώνει το τελικό 16-14.

Οκτάλεπτα: 6-4, 3-6, 2-2, 5-2.

ΙΤΑΛΙΑ (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια 1, Γκουεράτο, Καμποπιάνο, Φερέρο 3, Ντι Σόμα 1, Ντόλτσε, Τζιανάτσα 1, Ιόκι Γκράτα 3, Μπαλτζαρίνι 1, Ντελ Μπάσο 1, Καρνεζέκι 3, Νικόζια, Αλεζιάνι 2.

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος, Σκουμπάκης 1, Χατζής 1, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 4, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης 4, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς, Γαρδίκας 1.

Διαιτητές: Κουροσάκι (Ιαπωνία), Κις (Σερβία)

Το πανόραμα του ομίλου (Θέσεις 1-4)

Μ. Πέμπτη 9/4

Ιταλία-Ελλάδα 16-14

19:45 Ουγγαρία-Ισπανία

Μ. Σάββατο 11/4

17:30 Ουγγαρία-Ελλάδα

19:45 Ιταλία-Ισπανία

Κυριακή του Πάσχα 12/4