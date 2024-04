Συνέχεια με τα Play In, τα Play Out και τα προημιτελικά των Play Off

Η Β' φάση του πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης των ανδρών ολοκληρώθηκε και προχωράμε στην Γ' φάση, από την οποία θα προκύψει η προημιτελική φάση της Α1, αλλά και οι δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν.

Οριστικοποιήθηκαν τα ζευγάρια που θα μετάσχουν στα Play In, στα Play Out, αλλά και στα προημιτελικά των Play Off της διοργάνωσης, που ξεκινούν άμεσα, με τους πρώτους αγώνες της σειράς την Παρασκευή 19/4 (για τα Play In) και το Σάββατο 20/4 (για τα Play Out και τα προημιτελικά των Play Off).

Αναλυτικά:

Play In:

ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΔΡΑΪΚΟΣ - ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν στις 19/4, οι δεύτεροι στις 21/4 και οι τρίτοι (αν χρειαστούν) στις 23/4. Πλεονέκτημα έδρας έχουν οι αναφερόμενες πρώτες. Οι ομάδες που θα φτάσουν στις 2 νίκες κερδίζουν τις θέσεις 7η και 8η στην πρώτη 8άδα και θα διεκδικήσουν αργότερα, από τη δεύτερη φάση των Play Off μια θέση από την 5η έως την 8η της Τελικής Κατάταξης του πρωταθλήματος.

Να σημειώσουμε επίσης ότι οι ομάδες που θα είναι στην πρώτη 8άδα μετά και τα Play In θα μετάσχουν στο F-8 του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών.

Play Out:

ΑΕΚ - ΟΦΘ

ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ

Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν στις 20/4, οι δεύτεροι στις 24 & 25/ 4 και οι τρίτοι (αν χρειαστούν) στις 27/4. Πλεονέκτημα έδρας έχουν οι αναφερόμενες πρώτες. Οι ομάδες που θα φτάσουν στις 2 νίκες παραμένουν στην κατηγορία, ενώ οι ηττημένες υποβιβάζονται στην Α2.

Play Off (Προημιτελικά):

Μετέχουν σε αυτή τη φάση μόνο οι τέσσερις ομάδες που πήραν τις θέσεις από 3η έως 6η, μετά το τέλος και της Β' φάσης, ως εξής:

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΠΑΟΚ DOMUS ERGO

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν στις 20/4, οι δεύτεροι στις 24/4 και οι τρίτοι, (αν χρειαστούν) στις 27/4. Πλεονέκτημα έδρας έχουν οι αναφερόμενες πρώτες. Οι ομάδες που θα φτάσουν στις 2 νίκες προκρίνονται στα ημιτελικά για τις θέσεις 1η-4η της Τελικής κατάταξης του πρωταθλήματος, ενώ οι ηττημένοι θα παίξουν για τις θέσεις 5η-8η.