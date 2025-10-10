Τι είδε στο ταξίδι του στον χρόνο ο καθηγητής που έπεσε σε κώμα το 1921 και ξύπνησε το 3906

Τελειώνοντας τη διδασκαλία ενός μαθήματος, αισθάνθηκε αδιαθεσία και έντονη ζαλάδα, ενώ όπως του είπαν οι μαθητές του, η ομιλία του προς το τέλος ήταν ακατάληπτη. Όλα αρκετά ανησυχητικά ώστε να πειστεί αμέσως να επισκεφθεί γιατρό.
Η κατάσταση της υγείας του δεν βελτιώθηκε ιδιαίτερα παρά τις ιατρικές συμβουλές και το επόμενο μήνυμα που του έστειλε ο οργανισμός του, ήταν μια λιποθυμία που τον οδήγησε στο νοσοκομείο.
Παρότι βρισκόμαστε στο μακρινό 1921 και τα μέσα που διέθεταν ήταν περιορισμένα, οι γιατροί διέγνωσαν ληθαργική εγκεφαλίτιδα. Η διάγνωση καθόλου δεν βοήθησε τον Dienach που πολύ σύντομα έπεσε σε κώμα.
Διαβάστε περισσότερα στο ethnos.gr