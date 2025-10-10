Τι είδε στο ταξίδι του στον χρόνο ο καθηγητής που έπεσε σε κώμα το 1921 και ξύπνησε το 3906

Η υγεία του Paul Amadeus Dienach, ενός καθηγητή που είχε γεννηθεί στην Ελβετία και μεγαλώσει στην Αυστρία ήταν ήδη αρκετά κλονισμένη. Όμως ουδέποτε ήταν έτοιμος για κάτι τόσο έντονο που θα καθόριζε τη ζωή του.

Τελειώνοντας τη διδασκαλία ενός μαθήματος, αισθάνθηκε αδιαθεσία και έντονη ζαλάδα, ενώ όπως του είπαν οι μαθητές του, η ομιλία του προς το τέλος ήταν ακατάληπτη. Όλα αρκετά ανησυχητικά ώστε να πειστεί αμέσως να επισκεφθεί γιατρό.

Η κατάσταση της υγείας του δεν βελτιώθηκε ιδιαίτερα παρά τις ιατρικές συμβουλές και το επόμενο μήνυμα που του έστειλε ο οργανισμός του, ήταν μια λιποθυμία που τον οδήγησε στο νοσοκομείο.

Παρότι βρισκόμαστε στο μακρινό 1921 και τα μέσα που διέθεταν ήταν περιορισμένα, οι γιατροί διέγνωσαν ληθαργική εγκεφαλίτιδα. Η διάγνωση καθόλου δεν βοήθησε τον Dienach που πολύ σύντομα έπεσε σε κώμα.

