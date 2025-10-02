Άδωνις για Πάνο Ρούτσι: «Όταν αισθανόμαστε αδιαθεσία πάμε σε νοσοκομείο όχι σε... ξενοδοχείο» (vid)

Σε ανάρτησή του στα social media, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος κάνει απεργία πείνας.

«Χθες ο απεργός πείνας κ. Ρούτσι, αναφέρθηκε ότι αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία. Λόγω της αδιαθεσίας του αυτής μεταφέρθηκε σε…ξενοδοχείο. Σήμερα στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε ξεκαθάρισα ως Υπουργός Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας ότι:

α) όταν αισθανόμαστε αδιαθεσία μετά μάλιστα από 17 μέρες απεργία πείνας δεν πάμε σε ξενοδοχείο αλλά σε νοσοκομείο. Όσοι συμβουλεύουν τον κ. Ρούτσι να αρνείται επανειλημμένως και καθημερινώς τις προσφερόμενες από το ΕΚΑΒ εξετάσεις του, αναλαμβάνουν και την ποινική ευθύνη εάν πάθει κάτι η υγεία του» αναφέρει.

«Σήμερα ενημέρωσα το κοινό ότι, υπάρχει σταθερά δύναμη του ΕΚΑΒ κοντά του, για παν ενδεχόμενο και ότι ο ίδιος σταθερά αρνείται τις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ.



Τον παρακαλώ να μας επιτρέψει να του κάνουμε όλες τις ενδεδειγμένες εξετάσεις ώστε να ξέρουμε καλά σε τι κατάσταση είναι η υγεία του και να τον συμβουλέψουν οι γιατροί μας σωστά».