Η Βραζιλιάνα που πήγε τον νεκρό θείο της στην τράπεζα, τον είχε βγάλει νωρίτερα βόλτα και σε εμπορικό (vid)

Η ντε Σόουζα μπήκε στην τράπεζα και ξεκίνησε να μιλά στον θείο της ζητώντας του να υπογράφει το χαρτί του δανείου. «Πρέπει να το κάνεις εσύ, δεν μπορώ να υπογράψω εγώ» του είπε και τότε υπάλληλος εξέφρασε τις ανησυχίες του λέγοντας «ο θείος σας δεν φαίνεται πολύ καλά. Είναι πολύ χλωμός» για να πάρει την απάντηση «πάντα έτσι είναι».

Αφού έδωσε την παράστασή της, χωρίς αποτέλεσμα, στο σημείο κλήθηκαν διασώστες που διαπίστωσαν ότι ο 68χρονος Ρομπέρτο Μπράγκα ήταν νεκρός, με αποτέλεσμα η γυναίκα να συλληφθεί.

Όπως αποδεικνύεται από νεότερα ρεπορτάζ των βραζιλιάνικων ΜΜΕ, η 42χρονη αποβιβάστηκε από ένα αυτοκίνητο μαζί με το πτώμα του ηλικιωμένου θείου της (και γι' αυτό οι Αρχές αναζητούν τον οδηγό), τον οποίο έκανε και... βόλτα σε εμπορικό κέντρο, πριν κατευθυνθούν στην τράπεζα.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Αστυνομίας στο Ρίο ντε Τζανέιρο, παρότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί η ακριβής ώρα θανάτου του Μπράγκα, ήταν νεκρός τουλάχιστον δύο ώρες πριν το περιστατικό της τράπεζας που «ταξίδιψε» σε όλο τον κόσμο. Και σίγουρα δεν πέθανε μέσα στην τράπεζα, όπως υποστήριξε η ανιψιά του δικαιολογώντας τα αδικαιολόγητα στις Αρχές.

Πηγή: pride.gr



in Rio de Janeiro Brazil a women (Érika de Souza Vieira Nunes) took the corpse of an elderly man into a bank to try to take out a loan of R$17,000 (USD $3,400), local Brazil media reported. Suspicious bank employees filmed the incident and called the police.… pic.twitter.com/kzEzG6ORBP

NEW: Authorities believe the corpse of the man who was wheeled to a bank in Brazil died about 2 hours before the incident.



New security footage shows Erika de Souza pushing her ‘uncle’, 68-year-old Roberto Braga's lifeless body through the mall.



De Souza is claiming that Braga… pic.twitter.com/zpXJ1lU9QW