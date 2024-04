Τρελό Σαββατοκύριακο στου Μπέρνι: Πήγε τον νεκρό θείο της στην τράπεζα για να υπογράψει δάνειο (vid)

Αν αναρωτηθήκατε πώς έγινε αυτό, υπάρχει εξήγηση και μάλιστα ιδιαιτέρως... σουρεαλιστική.

Μια γυναίκα εμφανίστηκε στην τράπεζα μαζί με έναν ηλικιωμένο άνδρα καθισμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο. Πλησίασαν στα γραφεία, ζήτησε κάποια χαρτιά και όταν της δόθηκαν, γύρισε προς το μέρος του και του είπε; «Θείε, πρέπει να υπογράψεις, δεν μπορώ να το κάνω εγώ για σένα».

Αυτό που έπρεπε να υπογράψει ο θείος ήταν ένα δάνειο 3.000 ευρώ για λογαριασμό της ανιψιάς του. Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι ο θείος δεν κουνιόταν καθόλου.

«Ο κύριος δεν φαίνεται πολύ καλά, είναι πολύ χλωμός» της λέει ένας υπάλληλος για να απαντήσει η γυναίκα «πάντα έτσι είναι» και να συνεχίσει απευθυνόμενη στον θείο. «Αν δεν αισθάνεσαι καλά, να φύγουμε, να σε πάω στο νοσοκομείο ή πίσω στο ξενοδοχείο».

Ο θείος παρέμενε ακούνητος, κάτι που προκάλεσε την οργή της γυναίκας. «Υπόγραψε και σταμάτα να με κουράζεις».

Οι υπάλληλοι της τράπεζας που είχαν καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, φώναξαν ασθενοφόρο. Όπως διαπιστώθηκε, ο άνδρας ήταν νεκρός εδώ και ώρες, με αποτέλεσμα η γυναίκα να συλληφθεί επί τόπου.

Πηγή: pride.gr

in Rio de Janeiro Brazil a women (Érika de Souza Vieira Nunes) took the corpse of an elderly man into a bank to try to take out a loan of R$17,000 (USD $3,400), local Brazil media reported.

Suspicious bank employees filmed the incident and called the police.… pic.twitter.com/kzEzG6ORBP