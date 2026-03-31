Πιερρακάκης για Τέμπη: «Δεν θα ασκηθούν ένδικα μέσα - Θα καταβάλουμε τις αποζημιώσεις στους πολίτες»

Μία ημέρα μετά την πρώτη δικαστική απόφαση για αστική ευθύνη του Δημοσίου και επιδίκαση αποζημίωσης σε οικογένεια θύματος στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ξεκαθάρισε ότι το Δημόσιο δεν πρόκειται να ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις.

"Θα σεβαστούμε την απόφαση του δικαστηρίου και το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις"είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1.

"Το απαιτεί η συνείδησή μας, αλλά και η δέσμευση που έχουμε αναλάβει απέναντι στους πολίτες", υπογράμμισε ο κ. Πιερρακάκης, συμπληρώνοντας: "Καμία αποζημίωση δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο της απώλειας, όμως είναι χρέος μας να σταθούμε με σεβασμό απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων, χωρίς άλλες καθυστερήσεις, χωρίς νέες δικαστικές περιπέτειες".

Να θυμίσουμε ότι η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για τα Τέμπη, κατόπιν προσφυγής συγγενών θύματος, αναγνωρίζει για πρώτη φορά την αστική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου για τη σιδηροδρομική τραγωδία επιδικάζοντας αποζημίωση ύψους περίπου 400.000 ευρώ στην οικογένεια και διαμορφώνοντας νομικό προηγούμενο για ανάλογες διεκδικήσεις από άλλες οικογένειες θυμάτων και επιζώντων της τραγωδίας.

Με αφορμή αναφορές σχετικά με στατιστικούς δείκτες του κ. Φάμελλου, ο Κυριάκος Πιερρακάκης μίλησε για τους δείκτες, που σύμφωνα με τον ίδιο, λένε ανθρώπινες ιστορίες, χωρίς να ισχυρίζεται ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα της κοινωνίας. Αναφερόμενος σε σωρευτική ανάπτυξη, μειωμένη ανεργία, κατά κεφαλήν εισόδημα, κατά κεφαλήν κατανάλωση σχετικά με την Ευρώπη ο πρόεδρος του Eurogroup σημείωσε την ανάπτυξη που έχει πετύχει η κυβέρνηση ενώ εξαπέλυσε αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ που είναι "υπέρ των αποτελεσμάτων αλλά κατά οποιονδήποτε αλλαγών".

Ακόμα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μίλησε για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, εστιάζοντας στις διαφορές μεταξύ αμόλυβδης και diesel. Τα μέτρα στήριξης με την επιδότηση στο ντίζελ και το fuel pass είναι στοχευμένα μέτρα για να βοηθήσουν περισσότερο τους πολίτες που το έχουν ανάγκη.

Σχετικά με τα ελαφρυντικά μέτρα, υπογράμμισε ότι χρειάζεται η σωστή κίνηση την σωστή στιγμή ενώ αν χρειαστούν, θα ληφθούν και άλλα.

Το συνολικό ποσό των 400.000 ευρώ, επιδίκασε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών σε τέσσερις συγγενείς δύο θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Σύμφωνα με τον συνήγορο της οικογένειας του πατέρα και του ανήλικου γιου του που σκοτώθηκαν στα Τέμπη, πρόκειται για την πρώτη απόφαση που επιρρίπτει ευθύνες στο Ελληνικό Δημόσιο για την τραγωδία, λόγω της κακής κατάστασης του σιδηροδρομικού δικτύου.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος από την απόφαση του δικαστηρίου συνάγεται ότι το δυστύχημα στα Τέμπη "δεν συνιστά ένα μεμονωμένο ή ένα απλώς τυχαίο γεγονός, αλλά το αποτέλεσμα εγκληματικών παραλείψεων και συστημικής αποτυχίας στη λειτουργία και εποπτεία του σιδηροδρομικού δικτύου".

"Στο πολυσέλιδο σκεπτικό της εν λόγω απόφασης επισημαίνεται ρητώς, μεταξύ άλλων, ότι το Ελληνικό Δημόσιο, δια του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μολονότι γνώριζε ήδη επί μακρόν την επικίνδυνη και απολύτως ανεπαρκή κατάσταση που επικρατούσε στο σιδηρόδρομο, άσκησε πλημμελώς και αναποτελεσματικά την εποπτεία που όφειλε, συμβάλλοντας αιτιωδώς, δια της παράνομης αυτής παράλειψής του, στο ζημιογόνο αποτέλεσμα, το οποίο μπορούσε να αποτραπεί" αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, η αγωγή για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία κατατέθηκε τον Απρίλιο του 2024 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του ελληνικού δημοσίου και του ΟΣΕ από 4 συγγενείς ενός πατέρα και του ανήλικου γιου του, που σκοτώθηκαν στα Τέμπη.

Μετά από τρεις αναβολές η υπόθεση εκδικάστηκε και η απόφαση δημοσιοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου επιδικάζοντας 100 χιλιάδες ευρώ σε κάθε έναν από τους 4 συγγενείς που κατέθεσαν την αγωγή.

Πηγή: thetoc.gr