Πάνος Ρούτσι: «Θα κάτσω εδώ και ας πεθάνω»

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας στο Σύνταγμα, με αίτημα να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του στην τραγωδία των Τεμπών.

Ζητά, όπως λέει φανερά καταβεβλημένος, να ικανοποιηθεί το αίτημά του για την εκταφή του γιου του, Ντένις, προκειμένου να γίνουν οι τοξικολογικές εξετάσεις για να λάβει απαντήσεις σχετικά με τον θάνατο του παιδιού του.

«Είμαι εδώ, συνεχίζω την απεργία μου για το αυτονόητο. Δεν σταματάω, θα πάω μέχρι τελικής πτώσεως. Δεν γίνεται να ζούμε σε αυτή τη χώρα και να μου επιτρέπουν να κάνω την εκταφή του παιδιού μου», ανέφερε ο Πάνος Ρούτσι, μιλώντας στο MEGA.

«Οι βουλευτές της κυβέρνησης να έρθουν έστω μία στιγμή στη θέση μου. Να σκεφτούν σαν πατέρες, σαν μητέρες, πως θα νιώσουν. Δεν μπορώ να καταλάβω αν υπάρχει λίγη ανθρωπιά μέσα τους. Ας αλλάξουμε λίγο μέσα μας, να σκεφτούμε με την καρδιά μας και όχι με την καρέκλα».

Η υγεία του είναι επιβαρυμένη ύστερα από σχεδόν τρεις εβδομάδες απεργίας πείνας. Χθες, Παρασκευή (03/10), διακομίσθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, με τους γιατρούς που τον παρακολουθούν να διαπιστώνουν ότι ο Πάνος Ρούτσι έχει ελαφρύ ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση, ενώ έχει χάσει 10 κιλά.

«Συνεχίζω τον αγώνα μου. Δεν είμαι και πολύ καλά αυτές τις ημέρες, έχουν πέσει οι δυνάμεις μου, αλλά ο κόσμος που έρχεται εδώ μου δίνει τόση δύναμη. Ο κόσμος είναι οργισμένος με αυτό που γίνεται. Ζητώ το αυτονόητο, να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου.

«Δεν δέχομαι να γίνει εκταφή μόνο για τεστ DNA. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να πειράξει το παιδί μου. Δεν πρόκειται να συμφωνήσω ποτέ να γίνει εκταφή για τεστ DNA ούτε εγώ, ούτε η οικογένειά μου, ούτε ο λαός».

