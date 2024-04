«Ουάου, αυτός είναι ένας υπέροχος τρόπος να ξυπνάς στην Ελλάδα!» - Ο Έλον Μασκ αποθεώνει την Ελένη Τσολάκη

Από τον σχολιασμό του Έλον Μασκ δεν ξεφεύγει τίποτα, καθώς συχνά αναφέρεται σε διάφορα θέματα και εκφράζει την άποψή του σε αναρτήσεις και σε σχόλια που κάνει στην πλατφόρμα του Χ (πρώην Twitter).

Το βίντεο της Ελένης Τσολάκη που σχολίασε ο Έλον Μασκ

Από τα σχόλια του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ δεν ξέφυγε ούτε η… Ελένη Τσολάκη.

Ο Μασκ φαίνεται ότι παρακολούθησε ένα βίντεο από παλιότερη εκπομπή, στο οποίο η Ελένη Τσολάκη έλεγε τον καιρό με έντονο, χιουμοριστικό τρόπο, και εξέφρασε την άποψή του για την παρουσίαση του δελτίου.

Το σχόλιο έκανε ο Μασκ σε βίντεο που αναρτήθηκε από κάποιον χρήστη της πλατφόρμας στις 19 Απριλίου, στο οποίο παρουσιάζεται δελτίο καιρού από τη Γερμανία πριν εμφανιστεί ο καιρός από την εκπομπή «Happy Day» με την Ελένη Τσολάκη, σε μια σύγκριση που θέλει τους Έλληνες πιο πρόσχαρους και διασκεδαστικούς.

Η ανάρτηση αναφέρεται στο πώς το γερμανικό δελτίο καιρού είναι εντελώς σοβαρό και ψυχρό, ενώ εκείνο που παρουσιάζει η ελληνική εκπομπή είναι γεμάτο ενέργεια, χορό και φωνές.

Ο Έλον Μασκ είδε το βίντεο και έγραψε από κάτω: «Ουάου, αυτός είναι ένας υπέροχος τρόπος να ξυπνάς στην Ελλάδα!».

Από κάτω, στα υπόλοιπα σχόλια, πολλοί χρήστες φαίνεται πως συμφωνούν με τον Έλον Μασκ, λέγοντας πως αν ξυπνήσεις στην Ελλάδα, το κέφι σου γίνεται αμέσως καλύτερο.

«Η Ελλάδα είναι η καλύτερη» γράφει κάποιος, ενώ άλλος περιγράφει το βίντεο ως την «άλλη πλευρά της ζωής».

«Ναι, οι Έλληνες καταλαβαίνουν τη ζωή» γράφει άλλος χρήστης και ένας παροτρύνει τον Μασκ να μετακομίσει στην Ελλάδα «για πάντα».

«Το χρειαζόμαστε αυτό στην Αμερική… και παντού!» αναφέρει άλλο σχόλιο.

Κάποιος, πάντως, σπεύδει να γράψει στον Έλον Μασκ ότι η Ελένη Τσολάκη είναι παντρεμένη…

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Έλον Μασκ αναφέρεται στην Ελλάδα σε ανάρτησή του, καθώς πρόσφατα μίλησε για το δημογραφικό της χώρας.

Πηγή: iefimerida.gr

Wow, that is a great way to wake up in Greece!