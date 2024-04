ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε πάρτι στο Μέμφις - Δύο νεκροί και έξι τραυματίες

«Κατά την έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν συνολικά 8 θύματα, με δύο εξ αυτών να έχουν χάσει τη ζωή τους επί τόπου», ανέφερε η αστυνομία του Μέμφις σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ. Ένας από τους τραυματίες παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Υπήρχε ένα πάρτι που γινόταν χωρίς άδεια», ανακοίνωσε η αστυνομία. Περίπου 200-300 άτομα είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο αυτό.

Η αστυνομία αναζητά τουλάχιστον δύο υπόπτους, σύμφωνα με το CBS News. «Πιστεύουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο άτομα που πυροβόλησαν κατά το περιστατικό», δήλωσε στο CBS News η προσωρινή αρχηγός της αστυνομίας του Μέμφις Σέρελιν Ντέιβις.

Πηγή: Ethnos.gr

JUST IN: Memphis police in Tennessee are responding to a mass shooting reported in Orange Mound at a “block party.”



According to the Memphis Police Department who spoke with ABC24, at least two people are dead and others were rushed to the hospital.



“Two people were pronounced… pic.twitter.com/wh6vw0jCsy