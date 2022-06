Αποκαλύψεις για Μπάιντεν Τζούνιορ: Εθισμοί, σχέση με τη χήρα του αδερφού του και «ροζ βίντεο»

Σε αποκαλύψεις που «καίνε» την οικογένεια Μπάιντεν προχώρησε η πρώην σύζυγος του μικρού γιου του προέδρου των ΗΠΑ, Χάντερ Μπάιντεν. Η Κάθλιν Μπουλ μιλά για «πραγματική κόλαση» κατά την περίοδο που ήταν παντρεμένοι.

Τα όσα φέρεται να βίωνε περιγράφει στο βιβλίο της «If We Break: A Memoir of Marriage, Addiction, and Healing», το οποίο κυκλοφορεί στις 14 Ιουνίου στις ΗΠΑ. Στις σελίδες του, αποκαλύπτει τα σκάνδαλα στα οποία εμπλέκεται ο Χάντερ Μπάιντεν και μιλά εκτενώς για τον εθισμό του σε αλκοόλ και ναρκωτικά.

Η Κάθλιν Μπουλ και ο Χάντερ Μπάιντεν ήταν παντρεμένοι για πάνω από 20 χρόνια, μέχρι που εκείνη ανακάλυψε πως ο σύζυγός της και πατέρας των παιδιών τους ήταν εθισμένος στο αλκοόλ, τα ναρκωτικά και το σεξ, όπως μεταδίδει το People που έφερε στο «φως» αποσπάσματα του βιβλίου.

Εκατοντάδες χιλιάδες σε εθισμούς, ψέματα, απιστίες και εξευτελισμοί

Το ζευγάρι πήρε διαζύγιο πριν από περίπου πέντε χρόνια και η Μπουλ αναφέρει πια ότι έχει συγχωρέσει τον Μπάιντεν για τα εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια που «πέταξε» για τους εθισμούς του, τα αμέτρητα ψέματα, τις απιστίες και τους εξευτελισμούς με «ροζ» βίντεο που αναρτούσε στο ίντερνετ.

«Βρήκα εκατοντάδες χρεώσεις σε πιστωτικές κάρτες από μπαρ, κάβες και στριπτιτζάδικα» γράφει σε ένα σημείο του επίμαχου βιβλίου της η Κάθλιν Μπουλ. «Συνέχεια μου έλεγε ότι είναι υγιής και νηφάλιος και πως εγώ ήμουν τρελή. Του έλεγα ότι ήμουν ο μόνος άνθρωπος που προσπαθούσε να τον βοηθήσει. Αυτή η προσπάθεια να τον σώσω, έγινε ο δικός μου "εθισμός"» περιγράφει.

Μάλιστα, γράφει ότι ο Χάντερ συχνά καλούσε ιερόδουλες και έπειτα ανέβαζε τις ερωτικές τους συνευρέσεις σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, ενώ είχε τόσο έντονη εξάρτηση από τα ναρκωτικά που πολλές φορές ξεχνούσε τα «σύνεργά» του στο σπίτι τους.

Η σχέση με τη χήρα του αδερφού του

Ακόμη μία σοκαριστική πράξη του Χάντερ Μπάιντεν ήταν η σχέση που είχε αναπτύξει με τη χήρα του αδερφού του. «Μία άθλια σχέση ακόμα και για κάποιον τόσο διεφθαρμένο όπως ο 52χρονος Χάντερ» αναφέρει η πρώην σύζυγός του, προσθέτοντας ότι το χειρότερο ήταν το γεγονός πως την ανακάλυψη έκαναν τα ίδια τα παιδιά τους, καθώς βρήκαν ύποπτα μηνύματα στο κινητό του τηλέφωνο.

Δεν της έδιναν προστασία

Η Κάθλιν Μπουλ στο βιβλίο της αναφέρεται και στη σχέση με την οικογένεια Μπάιντεν, υποστηρίζοντας ότι ένιωθε αποκλεισμένη καθώς δεν την είχαν συμπεριλάβει καν στην προστασία της Μυστικής Υπηρεσίας.

Σε απόσπασμα που μεταδίδει η Guardian, περιγράφεται με λεπτομέρεια συνάντηση του 2009 με έναν πράκτορα της Υπηρεσίας, πριν ο Τζο Μπάιντεν αναλάβει καθήκοντα αντιπροέδρου.

«Ο Χάντερ και τα κορίτσια θα έχουν προστασία. Μαζί τους θα είναι δύο πράκτορες 24 ώρες το 24ωρο», της είχε πει, σύμφωνα με το βιβλίο της, συμπληρώνοντας ότι εκείνη α θα μπορούσε μόνο να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε σχέδιο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η Μπουλ γράφει ότι ένιωθε «ντροπιασμένη» όταν το άκουσε: «Σήμαινε αυτό ότι ήμουν λιγότερο σημαντική από τον σύζυγό μου και τα παιδιά μου; Αυτό που άκουσα να λέει πραγματικά: Δεν ήμουν πραγματικά Μπάιντεν».

Τέλος, αναφερόμενη στη σημερινή της σχέση με την οικογένεια Μπάιντεν, η Μπουλ αναφέρει πως ένα διαζύγιο επηρεάζει ολόκληρη την οικογένεια και «όχι μόνο το ζευγάρι και τα παιδιά». «Αυτό που μοιραζόμαστε τώρα και θα μοιραζόμαστε για πάντα είναι η αγάπη για τις τρεις κόρες μου».

