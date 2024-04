Κορίτσι θαύμα: 9χρονη στην Ινδία σηκώνει τρεις φορές το σωματικό της βάρος (vid)

Η Arshia άρχισε να προσελκύει την προσοχή πριν από μερικά χρόνια, όταν έκανε εθνικό ρεκόρ ως η νεότερη αθλήτρια στην Ινδία, με ατομικό ρεκόρ 45 κιλών. Από τότε, όμως, προπονείται πιο εντατικά και πρόσφατα έγινε πάλι viral σηκώνοντας 75 κιλά. Το εντυπωσιακό κατόρθωμα καταγράφηκε σε βίντεο και μοιράστηκε στα social media της νεαρής αρσιβαρίστριας στο, όπου φυσικά έγινε viral.

Τα περισσότερα σχόλια που αποκόμισε ήταν θετικά, με τους ανθρώπους να επαινούν τη δύναμη και τη φόρμα της. Ωστόσο δεν έλειπαν και εκείνοι που εξέφρασαν ανησυχία για την υγεία της, υποστηρίζοντας ότι η άρση τόσο μεγάλων βαρών στην ηλικία της θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για την υγεία της.

«Μπορεί να είναι 9 ετών, αλλά ο σκελετός της είναι 78 μετά από αυτό», έγραψε ένας χρήστης του Instagram. «Δεν είναι πολύ μικρή για να σηκώνει τόσο βαρύ βάρος; Η σπονδυλική της στήλη δεν είναι καν καλά ανεπτυγμένη για να αντέξει τέτοια πίεση», σχολίασε ένας άλλος.

Το ασιατικό ρεκόρ

Η 9χρονη είναι φανερό ότι έχει πάθος με την άρση βαρών και είναι εξαιρετική σε αυτό το άθλημα. Πριν από ένα χρόνο, κατέκτησε ασιατικό ρεκόρ για την ηλικιακή της κατηγορία, σηκώνοντας 132 κιλά, και σαφώς δεν σκοπεύει να σταματήσει σύντομα.

«Μου πήρε χρόνια να δοκιμάσω αυτό το βάρος όταν ήμουν έφηβη. Μεγάλος σεβασμός» έγραψε ένας συναθλητής της. «Απίστευτο κατόρθωμα από την Arshia Goswami, επιδεικνύοντας δύναμη και αποφασιστικότητα σε τόσο νεαρή ηλικία! Πραγματικά εμπνέει όλους τους επίδοξους αθλητές», ανέφερε κάποιος άλλος.

Το κατόρθωμα της Arshia Goswami θύμισε σε πολλούς το επίτευγμα της Rory von Ulft πριν από τριάμισι χρόνια. Σε ηλικία επτά ετών, η Καναδή γυμνάστρια κατάφερε να σηκώσει 80 κιλά χρησιμοποιώντας μια ολυμπιακή μπάρα, κερδίζοντας έτσι τον ανεπίσημο τίτλο του ισχυρότερου παιδιού στον κόσμο.

