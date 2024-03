Έφοδος της αστυνομίας στις επαύλεις του «βασιλιά της ραπ» Puff Diddy - Ελέγχεται για σωματεμπορία

Η έφοδος έλαβε χώρα στο σπίτι του Combs, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, 40 εκατομμυρίων δολαρίων στην πολυτελή γειτονιά Holmby Hills του Λος Άντζελες καθώς και στο σπίτι του μεγιστάνα της μουσικής στο Μαϊάμι στην περιοχή Star Island.

Προς το παρόν, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δεν έχει ονομάσει τον Ντίντι ως το επίκεντρο της έρευνας. Οι αξιωματούχοι δεν είχαν εξουσιοδότηση να συζητήσουν δημόσια λεπτομέρειες της έρευνας και μίλησαν στο AP υπό τον όρο της ανωνυμίας. Σε μια δήλωση, η Εσωτερική Ασφάλεια Έρευνες ανέφερε ότι «εκτέλεσε ενέργειες επιβολής του νόμου ως μέρος μιας συνεχιζόμενης έρευνας, με τη βοήθεια των αρχών του Λος Άντζελες, του Μαϊάμι και των τοπικών συνεργατών επιβολής του νόμου».

Η έπαυλη στο Λος Άντζελες ανήκει στην Bad Boys Films, ένα τμήμα της Bad Boy Entertainment και σε μια από τις κόρες του Combs. Το SkyFOX κατέγραψε εικόνες ατόμων που βγήκαν από το σπίτι και στη συνέχεια κρατήθηκαν. Η ταυτότητά τους δεν είναι γνωστή, ούτε η σχέση τους με την υπόθεση ή η σύνδεσή τους με τον Ντίντι.

Ο εμπειρογνώμονας Εσωτερικής Ασφάλειας Χαλ Κέμφερ είπε ότι υπήρξαν ισχυρισμοί ότι ναρκώνει νεαρές γυναίκες και ότι η υπηρεσία είναι πιθανό να εξετάσει τα φερόμενα εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε πολλές πολιτείες. Ο Kέμφερ πρόσθεσε ορισμένα στοιχεία που αναζητούν, όπως φορητούς υπολογιστές, usb και οτιδήποτε θα συνέδεε τον ράπερ με τους ισχυρισμούς. Επιπλέον, είπε ότι η απόκτηση εντάλματος έρευνας αυτού του μεγέθους απαιτεί μια μακρά διαδικασία και ότι πιθανότατα απαιτείται συνεργασία με κρατικούς και τοπικούς δικηγόρους.

«Θα υποστηρίζουμε πάντα την επιβολή του νόμου όταν επιδιώκει να διώξει όσους παραβίασαν το νόμο», δήλωσε ο Νταγκ Γουίγκντορ, δικηγόρος της Κάσι Βεντούρα και ενός από τους άλλους κατηγόρους του Ντίντι, σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Τους τελευταίους μήνες έχουν υποβληθεί πολλές αγωγές για σεξουαλική επίθεση εναντίον του Combs. Τον Φεβρουάριο, ένας μουσικός παραγωγός κατέθεσε μήνυση ισχυριζόμενος ότι ο Combs τον ανάγκασε να ζητήσει ιερόδουλες και τον πίεσε να κάνει σεξ μαζί τους. Ο δικηγόρος του Combs Shawn Holley είπε για αυτούς τους ισχυρισμούς ότι «έχουμε συντριπτικές, αδιαμφισβήτητες αποδείξεις ότι οι ισχυρισμοί του είναι εντελώς ψέματα».

Η πρώην προστατευόμενη και φίλη του Combs, η τραγουδίστρια R&B Cassie, του μήνυσε τον Νοέμβριο κατηγορώντας τον για χρόνια σεξουαλικής κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού. Η μήνυση ανέφερε ότι την ανάγκασε να κάνει σεξ με άντρες επί πληρωμί ενώ τους κινηματογραφούσε. Η αγωγή διευθετήθηκε την επομένη της κατάθεσής της.

Ένας άλλος από τους κατηγόρους της Combs ήταν μια γυναίκα που είπε ότι ο ράπερ τη βίασε πριν από δύο δεκαετίες, όταν ήταν 17 ετών. Το Associated Press δεν κατονομάζει συνήθως άτομα που λένε ότι έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά, εκτός και αν εμφανιστούν δημόσια όπως έκανε η Κάσι. Ο Combs είχε πει σε δήλωσή του τον Δεκέμβριο, «Δεν έκανα κανένα από τα απαίσια πράγματα για τα οποία με κατηγορούν».

Ο Combs είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παραγωγούς και hip-hopper των τελευταίων τριών δεκαετιών. Παλαιότερα γνωστός ως Puff Daddy, έχτισε μια από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες στη hip-hop σκηνή. Είναι ο ιδρυτής της Bad Boy Records και τρεις φορές νικητής βραβείων Grammy, ο οποίος έχει συνεργαστεί με μια σειρά από κορυφαίους καλλιτέχνες, όπως οι Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Usher, Lil Kim, Faith Evans και 112.

Πηγή: newsbomb.gr



