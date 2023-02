Σεισμός στην Τουρκία: Μητέρα στη Συρία γέννησε κάτω από τα χαλάσματα - Έσωσαν το μωρό, πέθανε η ίδια

Μια γυναίκα είχε παγιδευτεί κάτω από τα χαλάσματα και εκείνη τη στιγμή γέννησε. Το βίντεο με τον διασώστη να βγάζει από τα κατεστραμμένα κτήρια το μωράκι, που μόλις ήρθε στη ζωή, προκαλεί ανατριχίλα.

Δυστυχώς, η γυναίκα στη Συρία δεν κατάφερε να επιβιώσει μετά τον φονικό σεισμό, αλλά σώθηκε το νεογέννητο παιδί της.

Σε βίντεο που δημοσίευσε δημοσιογράφος στο Twitter, μπορείτε να δείτε τη στιγμή που ένας άνδρας – διασώστης παίρνει το νεογέννητο μωρό και το μεταφέρει σε πιο ασφαλές σημείο, ώστε να λάβει την απαραίτητη ιατρική βοήθεια.

Πηγή: newsit.gr

The moment a child was born 👶 His mother was under the rubble of the earthquake in Aleppo, Syria, and she died after he was born , The earthquake.

May God give patience to the people of #Syria and #Turkey and have mercy on the victims of the #earthquake#الهزه_الارضيه #زلزال pic.twitter.com/eBFr6IoWaW