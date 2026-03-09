Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για το ΟΑΚΑ ΑΕ

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή αναφορικά με την απόφαση της κυβέρνησης να συστήσει προπαρασκευαστική επιτροπή για την μετατροπή του ΟΑΚΑ από ΝΠΙΔ σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Η ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ που υπογράφεται από 14 βουλευτές:

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2026

ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τους Υπουργούς:

• Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

• Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Κίνδυνος αλλοίωσης του σκοπού λειτουργίας του ΟΑΚΑ μέσω της σχεδιαζόμενης υπαγωγής του στις διατάξεις περί Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου» Σύμφωνα με πρόσφατες και τεκμηριωμένες καταγγελίες του σωματείου εργαζομένων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών «Σπύρος Λούης», η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει με άκρα μυστικότητα τη μετατροπή του Οργανισμού από Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σε Ανώνυμη Εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου.

Η συγκρότηση σχετικής προπαρασκευαστικής επιτροπής στα μέσα Ιανουαρίου 2026, σε συνδυασμό με την κινητοποίηση εξωτερικών συμβουλευτικών οίκων και νομικών γραφείων για τη σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας, επιβεβαιώνει έναν σχεδιασμό που εξελίσσεται μακριά από το φως της δημόσιας διαβούλευσης.

Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις των εργαζομένων, η Διοίκηση και η Διεύθυνση του Οργανισμού φέρονται να απέκρυπταν συστηματικά τις προθέσεις τους, ακόμη και σε επίσημες συναντήσεις στελεχών και εκπροσώπων του Ταμείου Ανάκαμψης τον Φεβρουάριο του 2026, δηλώνοντας πλήρη άγνοια για τη νομοθετική πρωτοβουλία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η επιχειρούμενη αλλαγή του νομικού καθεστώτος, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις διατάξεις του νόμου 4972/2022 για τις θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ, εγείρει βάσιμες ανησυχίες για την οριστική απώλεια του δημόσιου ελέγχου και τη διολίσθηση σε ένα καθεστώς αδιαφανούς διαχείρισης.

Η υπαγωγή του ΟΑΚΑ στο πλαίσιο των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου θα επιτρέπει πλέον τη σύναψη συμβάσεων και προμηθειών μέσω απευθείας αναθέσεων για υπέρογκα ποσά ενώ παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για την ελεύθερη εκποίηση μετοχικού ποσοστού με απλή υπουργική απόφαση, δίχως ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Είναι προφανές ότι η διατήρηση του αθλητικού χαρακτήρα του ΟΑΚΑ και η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των εθνικών ομάδων και των σωματείων τίθενται σε άμεσο κίνδυνο, καθώς η σχεδιαζόμενη νέα εταιρική μορφή προτάσσει τη λογική της «αξιοποίησης» με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, παρακάμπτοντας τον ιδρυτικό νόμο 1446/86.

Η εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας με ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα έως τον Ιούνιο του 2026, που παρουσιάζεται ως προαπαιτούμενο για την εκταμίευση κονδυλίων της Ε.Ε. μετά την ολοκλήρωση των έργων, γεννά εύλογα ερωτήματα για τις πραγματικές παραδοχές και τους στόχους της κυβέρνησης όσον αφορά το μέλλον της μεγαλύτερης αθλητικής υποδομής της χώρας και τη μετατροπή της σε πεδίο κερδοφορίας για ιδιωτικά συμφέροντα.

Με βάση τα παραπάνω, Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Επιβεβαιώνουν την πρόθεση αλλαγής της νομικής μορφής του ΟΑΚΑ από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου σε Ανώνυμη Εταιρεία; Εάν ναι, ποια είναι η συγκεκριμένη αναγκαιότητα που επιβάλλει τη μετατροπή του ΟΑΚΑ σε Ανώνυμη Εταιρεία και γιατί η κυβέρνηση επέλεξε να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση ερήμην των εργαζομένων και των αθλητικών φορέων;

2. Πώς διασφαλίζεται θεσμικά ότι η σχεδιαζόμενη αλλαγή της νομικής μορφής του ΟΑΚΑ δεν θα οδηγήσει στην κατά προτεραιότητα εμπορική εκμετάλλευση των χώρων, εις βάρος της δωρεάν ή προσιτής χρήσης των εγκαταστάσεων από τα ερασιτεχνικά σωματεία και τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες;

3. Με ποιον τρόπο θα διασφαλιστούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας και τα κεκτημένα δικαιώματα του προσωπικού σε ενδεχόμενη αλλαγή την νομικής μορφής του οργανισμού;

4. Πως θα κατοχυρωθεί ο αμιγώς αθλητικός χαρακτήρας των υποδομών, ώστε να μην επιτραπεί η αλλαγή χρήσης γης ή η μετατροπή τμημάτων του Ολυμπιακού Συγκροτήματος σε εμπορικές επιχειρήσεις;

Οι Ερωτώντες/ώσες Βουλευτές: Τσαπανίδου Παρθένα (Πόπη), Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος, Ακρίτα Έλενα, Βέττα Καλλιόπη, Γαβρήλος Γεώργιος, Γιαννούλης Χρήστος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ζαμπάρας Μιλτιάδης, Κοντοτόλη Μαρίνα, Μπάρκας Κωνσταντίνος, Νοτοπούλου Αικατερίνη, Παναγιωτόπουλος Ανδρέας, Παπαηλιού Γεώργιος, Ψυχογιός Γεώργιος.