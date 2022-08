Έτοιμος να κάνει πρόταση για Βλαχοδήμο ο Άγιαξ!

Οι τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περιόδου ίσως φέρουν και αλλαγή φανέλας για τον Έλληνα γκολκίπερ. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο έγκυρος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Άγιαξ - που έχει εδώ και καιρό στη λίστα του τον διεθνή τερματοφύλακα - ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση στην Μπενφίκα.

Ο Βλαχοδήμος είναι στη κορυφή των προτιμήσεων των Ολλανδών για την θέση κάτω από τα γκολπόστ και πλέον είναι το μεγάλο φαβορί για την απόκτησή του, αφού η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που επίσης «τσέκαρε» τον 28χρονο Έλληνα, κάλυψε την θέση του back-up του Ντε Χέα με τον Μάρτιν Ντουμπράβκα.



Ajax are now considering a move for Odysseas Vlachodīmos from Benfica, he’s more than appreciated and talks with United have collapsed as they sign Dubravka. 🚨⚪️🔴 #Ajax



