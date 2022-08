«Έπαιξε» για τον Ολυμπιακό, αλλά συμφώνησε με την Σεβίλλη ο Γιανουζάι

Όπως σημείωσε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο άλλοτε παίκτης της Μάντσεστερ Γιουναίτεντ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Σεβίλλη και όλα δείχνουν ότι σύντομα θα υπάρξει οριστική συμφωνία.

Θυμίζουμε ότι ο Γιανουζάι «έπαιξε» και για τον Ολυμπιακό μέσα στο καλοκαίρι, ενώ στη Σεβίλλη θα αντικαταστήσει τον Λούκας Οκάμπος, που πλησιάζει στον Άγιαξ.



Sevilla are in advanced talks to sign Adnan Januzaj on free transfer. Negotiations ongoing, there's still work to do on player side but Sevilla hope for an agreement to be reached today. 🚨⚪️🔴 #Sevilla



Ajax asked for Lucas Ocampos and talks are ongoing, as reported yesterday. pic.twitter.com/CEatv9S3aV