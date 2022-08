Ο Εντ Σίραν σχεδίασε την τρίτη εμφάνιση της Ίπσουιτς (vid)

Η εμφάνιση, που κυκλοφόρησε σήμερα (23/8), ενσωματώνει κάποιες εκδοχές του γραφικού που βρέθηκε στο εξώφυλλο του άλμπουμ του Σίραν "Equals", το οποίο κυκλοφόρησε πέρυσι.

«Μου ζητήθηκε να βοηθήσω στο σχεδιασμό της τρίτης εμφάνισης της Ίπσουιτς», είπε ο Σίραν, η παγκόσμια περιοδεία συναυλιών του οποίου διαφημίζεται στη φανέλα του συλλόγου, προσθέτοντας: «Ήθελα να φτιάξω κάτι με ένα διακριτικό φόρο τιμής στο άλμπουμ αλλά και ένα ωραίο κομμάτι ρούχων που θα ήθελαν να φορέσουν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Μου αρέσει».

Ο 31χρονος μεγάλωσε στο Σάφοκ και είναι γνωστός υποστηρικτής της Ίπσουϊτς.

Οι οπαδοί από την πλευρά τους έσπευσαν να δώσουν την έγκρισή τους στη νέα μαύρη φανέλα, με το ηλεκτρονικό κατάστημα του συλλόγου να παρουσιάζει μεγάλη κίνηση και να υπάρχει αναμονή στις παραγγελίες.

