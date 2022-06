Απίστευτo αυτογκολ με... καραμπόλες στην Αργεντινή (vid)

Συγκεκριμένα, η Άρσεναλ Σαραντί υποδέχθηκε στην έδρα της την Ταγιέρες, με τους γηπεδούχους να παίρνουν το προβάδισμα στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Λομόνακο.

Λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με ένα απίθανο τρόπο, αφού ο Γκονζάλο Γκόνι τα έκανε όλα... λάθος.

Αρχικά ο κεντρικός αμυντικός της Άρσεναλ Σαραντί απομάκρυνε ασταθώς στέλνοντας την μπάλα σε επιθετικό της Ταγιέρες, όμως το πλασέ βρήκε στο δοκάρι και στην επαναφορά η μπάλα κόντραρε στον Γκόνι για να καταλήξει στα δίχτυα της ομάδας του!

Δείτε παρακάτω το video:

When it's just not your day 🤦‍♂️



(via @CBSSportsGolazo) pic.twitter.com/njNkOrumNk