Προσθέτει Παπαδά στο staff της η ΑΕΚ με συστάσεις... Τσιγκρίνσκι

Παίρνει τον φυσιοθεραπευτή, Θωμά Παπαδά η Ένωση που φέτος έκανε εξαιρετική δουλειά στον Ιωνικό με τον Τσιγκρίνσκι και όχι μόνο...

Οι αλλαγές συνεχίζονται στην ΑΕΚ με την Ένωση να προχωρά στην πρόσληψη και νέου φυσιοθεραπευτή.

Μπορεί στους περισσότερους να μην λέει πολλά, αλλά αναμφισβήτητα παίζει σημαίνοντα ρόλο στις ομάδες. Έτσι η ΑΕΚ προχωρά σε ακόμη μία σημαντική προσθήκη στο staff της αποκτώντας τον νέο φυσιοθεραπευτή. Ο λόγος για τον Θωμά Παπαδά που εργάζεται στον Ιωνικό ενώ έχει δουλέψει στο παρελθόν σε ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός, αλλά και στη Νότιγχαμ.

Οι συστάσεις για τον 35χρονο, Θωμά Παπαδά είναι εξαιρετικές και σημαντικό ρόλο στην απόφαση της ΑΕΚ έπαιξε και ο Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι που φέτος κατέγραψε 26 συμμετοχές. Έτσι η θετική άποψη του Ουκρανού αμυντικού ελήφθη σοβαρά υπόψιν για να μετακομίσει ο Παπαδάς στην Ένωση.

Αυτό είναι το πλήρες βιογραφικό του Θωμά Παπαδά

Ο Θωμάς Παπαδάς γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου 1987 στο Μαρούσι. Έχει εργαστεί με επιτυχία μεταξύ άλλων στον Ολυμπιακό (ΠΑΕ και ΚΑΕ) και στη Νότινγχαμ Φόρεστ στην Αγγλία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1/09/2012 – 2/12/2013 Μεταπτυχιακός Τίτλος: MSc in Sports and Exercise Medicine University of Glasgow, United Kingdom.

Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας : “Upper body injuries in Greek kayak flat-water athletes during a season period (2012 - 2013)”.

11/072007 – 18/07/2011 Πτυχίο Φυσικοθεραπευτή, Hellenic Republic Τμήμα Φυσικοθεραπείας, της Σχολής Υγείας και Πρόνοιας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΩΝ.

Τίτλος ερευνητικής εργασίας (Πτυχιακής) : Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΟΣ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ, ΤΟΝ ΩΜΟ, ΤΟ ΑΝΩ ΑΚΡΟ, ΤΗΝ ΟΣΦΥΪΚΗ ΜΟΙΡΑ, ΤΟ ΙΣΧΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ.

12/11/2020- 12/11/2023 Ανώτερη Πιστοποίηση Πρώτων βοηθειών της Αγγλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου

Σύλλογοι/ Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος

Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή.

Μέλλος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.

Μέλλος του Αγγλικού Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.

Εγγεγραμμένος στο Health and Care Professions Council (HCPC).

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

2019 - 2021 Φυσικοθεραπευτής της Επαγγελματικής Ποδοσφαιρικής Ομάδος Nottingham Forest F.C.

01/09/2017 – 31/05/2019 Φυσικοθεραπευτής της Eπαγγελματικής Oμάδας Μπάσκετ Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός.

22/07/2017 – 30/07/2017 Φυσικοθεραπευτής μέλλος της Ιατρικής Ομάδας της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νεότητας.

10/09/2015 – 14/08/2017 Φυσικοθεραπευτής της Ακαδημίας της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός

12/06/2015 – 28/06/2015 Φυσικοθεραπευτής Μέλλος της Ιατρικής Ομάδας της Εθνικής Ελλάδος στους Πρώτους Ευρωπαϊκούς Αγώνες.

01/09/2014 – 01/09/2015 Φυσικοθεραπευτής στο Κεντρο Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης Αθλητών Δημητρίου Σκορδή

24/06/2013 – 3/07/2013 Φυσικοθεραπευτής Μέλλος της Ιατρικής Ομάδας της Εθνικής Ελλάδος στους Μεσογειακούς Αγώνες.

05/01/2012 -30/08/2012 Φυσικοθεραπευτής στην Επαγγελματική Ποδοσφαιρική Ομάδα Π.Α.Ε. Γλυφάδα.