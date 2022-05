Σύζυγος Τιάγκo: «Η αστυνομία έριξε δακρυγόνα και χτύπησε απλούς ανθρώπους»

Η Χούλια Βίγας κατήγγειλε, μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πως οι αστυνομικές Αρχές στο Παρίσι έριξαν δακρυγόνα και ξυλοκόπησαν απλούς φιλάθλους.

«Δεν μου αρέσει να σχολιάζω αυτά τα πράγματα, αλλά αυτή τη φορά οφείλω να εκφραστώ. Ο τελικός ήταν ένας απόλυτος εφιάλτης και δεν πρόκειται για ποδόσφαιρο, ξεπερνά πολύ το αποτέλεσμα. Λόγω έλλειψης οργάνωσης και ασφάλειας υπήρξαν τόσες πολλές τρομακτικές στιγμές

Συνεχώς απειλούμενοι από ομάδες ληστών που προσπαθούσαν να μας επιτεθούν και μπήκαν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Γι' αυτό πολλοί οπαδοί έμειναν εκτός, προκαλώντας τεράστιες ουρές.

Η αστυνομία έριξε δακρυγόνα σε οικογένειες και οπαδούς, ενώ μερικοί από αυτούς επίσης δέχθηκαν επίθεση. Όλοι τους ήταν αθώοι άνθρωποι. Εξαιτίας όλων αυτών των προβλημάτων έπρεπε να φύγουμε από το γήπεδο συνοδευόμενοι για τη δική μας ασφάλεια.

Κάτι πρέπει να γίνει, τέτοια πράγματα δεν μπορούν να συμβαίνουν σε καμία εκδήλωση και ζητάμε υπευθυνότητα. Θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερο» έγραψε η σύζυγος του Ισπανού μέσου.

Thiago’s wife on Instagram describing the events of last night. pic.twitter.com/FFHcSGB4ke