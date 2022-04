Συγκίνηση: Θερμό χειροκρότημα και You ‘ll never walk alone για Κριστιάνο! (vid)

Στο 7ο λεπτό του μεγάλου ντέρμπι της Αγγλίας, όλο το Ανφιλντ σηκώθηκε για να χειροκροτήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο και να τραγουδήσει το You ‘ll never walk alone , αποτίοντας φόρο τιμής στο αδικοχαμένο νεογέννητο παιδί του.

Τρομερές σκηνές στο Άνφιλντ, που έδειξε και πάλι τον ποδοσφαιρικό του πολιτισμό. Στο 7ο λεπτό του ντέρμπι της Λίβερπουλ με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όλο το γήπεδο σηκώθηκε για να τιμήσει την μνήμη του αδικοχαμένου νεογέννητου παιδιού του Κριστιάνο Ρονάλντο. Με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα και υπό τους ήχους του You ‘ll never walk alone, οι οπαδοί της Λίβερπουλ έδειξαν το ανθρώπινο μεγαλείο τους, κάποιοι εξ’ αυτών μάλιστα είχαν και φανέλες του CR7 της… μισήτής Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στα χέρια τους.