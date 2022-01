Τα καταθλιπτικά… φεγγάρια του Ολυμπιακού – Το… γείωμα της προεδρικής «παραγγελιάς» και η διαχείριση του Μαρτίνς

Το SDNA κάνει focus στην αγωνιστική κρίση της πειραϊκής ομάδας που έβγαλε…μάτια στο «αιώνιο» ντέρμπι στη Λεωφόρο – Τα «κακώς κείμενα» , η καθίζηση στο χορτάρι, το άσχημο ποδαρικό και η άνευρη εκκίνηση των «ερυθρόλευκων» στο 2022.

H επιθυμία του Βαγγέλη Μαρινάκη λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του «αιώνιου» ντέρμπι με τον Παναθηναικό, δεν εκτελέστηκε απ΄τους παίκτες του Ολυμπιακού.

Κι όχι μόνο αυτό, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» αφού πήραν φόρα στο χορτάρι της Λεωφόρου, την κλότσησαν επιδεικτικά και την έστειλαν να καταλήξει…άπατη στα νερά της θάλασσας του Πειραιά.

«Να παίζετε με πάθος και δύναμη και να είστε απολύτως συγκεντρωμένοι για να μην ξαναεμφανιστούμε όπως στη Ριζούπολη» ζήτησε μεταξύ άλλων ο μεγαλομέτοχος του Ολυμπιακού από τους ποδοσφαιριστές του Πέδρο Μαρτίνς εν όψει των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας για το 2022, αρχής γενομένης από το clasico στο «Απόστολος Νικολαίδης» κι αφού βεβαίως προηγήθηκε το στραπάτσο της «λευκής» - ισοπαλίας (0-0) κόντρα στον ουραγό Απόλλωνα Σμύρνης.

Ε λοιπόν μία που το είπε ο Μαρινάκης και μία που από το ένα αυτί των παικτών μπήκε κι από το άλλο βγήκε, κρίνοντας εκ της (καταθλιπτικής) εικόνας του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας κατέβηκαν στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχοντας διαφορά 16 ολόκληρων βαθμών απ΄την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Συν τοις άλλοις, η χρηματιστηριακή αξία του ρόστερ του Ολυμπιακού (121,70 εκατ. ευρώ) υπερτερεί συντριπτικά στη σύγκριση με το αντίστοιχο του Παναθηναϊκού (32.25 εκατ. ευρώ) σύμφωνα με την γνωστή ιστοσελίδα του transfermarkt κι όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς, τα οικονομικά μεγέθη μεταξύ των δύο κλαμπ απέχουν παρασάγγας.

Κι όμως, όλα αυτά τα νούμερα δεν αποτυπώθηκαν στο χορτάρι την ώρα του αγώνα με τα παιδιά του Πειραιά να περιορίζονται σε απόλυτα παθητικό ρόλο.

Ναι, ο Ολυμπιακός διατήρησε το αήττητο στη Λεωφόρο.

Ναι, πήρε το βαθμό της ισοπαλίας και βρίσκεται στο +9 από το δεύτερο της βαθμολογίας ΠΑΟΚ και στο +10 από την τρίτη της κατάταξης ΑΕΚ, διατηρώντας έτσι την γερή…υποθήκη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και τον τίτλο του απόλυτου φαβορί.

Ωστόσο η εικόνα του δεν ήταν απλά απογοητευτική, αλλά δεν βλεπόταν ούτε με…κολλύριο!

«Αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό» έχουν να λένε οι διαχρονικά απαιτητικοί οπαδοί της ομάδας όταν στραβώνει το πράγμα.

Κι αυτό το παράπονο είναι που στην προκειμένη περίπτωση έρχεται να κολλήσει γάντι, κρίνοντας από τις δύο τελευταίες απογοηευτικές - καταθλιπτικές εμφανίσεις σε Ριζούπολη και Λεωφόρο.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς κατάφερε (διότι περί κατορθώματος πρόκειται) να τελειώσει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με όλη και όλη μία τελική προσπάθεια (!), μηδέν τελικές on target (!) και κανένα παρακαλώ κερδισμένο κόρνερ!

Απίστευτο κι όμως αληθινό!

Ο Πορτογάλος τεχνικός παραδέχτηκε με ειλικρίνεια μετά το τέλος του ντέρμπι πως η ομάδα δεν είναι καλά και πως περνάει μια περίοδο αγωνιστικής κρίσης.

Τι πράγμα; Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες και ομάδες. Σωστό.

Ωστόσο ο Ολυμπιακός είναι τόσο κακός παραγωγικά τη φετινή σεζόν και κυρίως στα δύο πρώτα ματς του 2022, όσο δεν ήταν ακόμα και στα σκοτεινά…φεγγάρια της σύχρονης ιστορίας του και επί των ημερών του Μαρτίνς στον πάγκο της ομάδας.

Ελάχιστα και μετρημένα είναι τα φετινά ματς στα οποία οι Πειραιώτες κινήθηκαν σε υψηλές στροφές στο δημιουργικό κομμάτι, κάτι που δεν μπορεί να μπαίνει κάτω απ΄το χαλάκι και βάζει στην «πρίζα» όλο τον κόσμο στον οργανισμό του κλαμπ.

Γιατί όμως ο Ολυμπιακός παρουσιάζει αυτή την καταθλιπτική εικόνα στην ανατολή του 2022; Το SDNA διεισδύει στα ενδότερα των «ερυθρόλευκων» κι επιχειρεί να δώσει απαντήσεις:

Οι απόντες του Κόπα Άφρικα

Μια σοβαρή δικαιολογία για την αγωνιστική κρίση που βιώνει ο Ολυμπιακός ασφαλώς κι έχει να κάνει με τις απουσίες των παικτών που «χτυπούν – κάρτα» στο Κόπα Άφρικα.

Και κυρίως και πάνω απ΄όλα των Αγκιμπού Καμαρά και Σισέ, δεδομένου πως οι Ονιεκούρου και Ροντρίγκες δεν είχαν να επιδείξουν ιδιαίτερα μεγάλη προσφορά στα φετινά παιχνίδια. Κάθε άλλο μάλιστα. Λίγα πράγματα.

Ειδικότερα το κενό του Αγκιμπού, όχι απλά βγάζει…μάτια, αλλά πονάει όσο τίποτα τον Ολυμπιακό και τον πλήγωσε (και) στο ντέρμπι της Λεωφόρου.

Αχ, αυτός ο κορωνοϊός

Η αλήθεια είναι πως στο Ρέντη χτυπήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τον covid - 19.

Η δυναμική είσοδος του ιού στο εσωτερικό της ομάδας άφησε έντονα το…αποτύπωμά του.

Επηρέασε τις επιδόσεις πρωτοκλασάτων μονάδων, χτύπησε την εύρρυθμη λειτουργία του συνόλου, στερώντας πολύτιμα καύσιμα και δυνάμεις από το ντεπόζιτο των ποδοσφαιριστών.

Το ντεφορμάρισμα βασικών μονάδων

Ο Μαντί Καμαρά και ο Γιώργος Μασούρας είναι δύο κομβικοί παίκτες. Αμφότεροι παρουσιάζονται κατώτεροι των προσδοκιών το τελευταίο διάστημα κι αυτό είναι κάτι που αυτομάτως χαμηλώνει τα «κυβικά» της ομάδας.

Ειδικότερα το παρατεταμένο ντεφορμάρισμα του Αφρικανού μέσου, κοστίζει στον Ολυμπιακό και χαμηλώνει τη δυναμική του στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

O Εμβιλά δεν έθελξε με την απόδοσή του στη Λεωφόρο, ωστόσο έδειχνε απελπιστικά μόνος του χωρίς τα απαραίτητα στηρίγματα απ΄τον Καμαρά και με τον Μπουχαλάκη

Οι επιλογές του Μαρτίνς

Το 3-4-3 με το οποίο παρέταξε ο 51χρονος τεχνικός τον Ολυμπιακό στην…αρένα της Λεωφόρου ήταν μια safe διάταξη, με στόχο να διαφυλάξει τα νώτα του.

Σύστημα που by the way, αν «σκαλίσουμε» το αρχείο θα θυμηθούμε πως είχε να χρησιμοποιήσει ο κόουτς από το ματς με την Λουντογκόρετς τον περασμένο Αύγουστο στο Φάληρο.

Ο Μαρτίνς βολευόταν με το βαθμό της ισοπαλίας στο clasico και το +9 από τον ΠΑΟΚ (γνωρίζοντας πως η ΑΕΚ ηττήθηκε από τον Παναιτωλικό) κι ενώ ακολουθεί σε δύο εβδομάδες η επίσκεψη στην Τούμπα.

Ο φετινός Ολυμπιακός κατά κοινή ομολογία δεν έχει καμία σχέση με τις ομάδες προηγούμενων ετών που «έχτισε» ο Μαρτίνς, έπαιξαν όμορφο ποδόσφαιρο και κέρδισαν το ζεστό χειροκρότημα του κόσμου.

Η ενέργεια, η φαντασία και η σπιρτάδα στις κινήσεις κινούνται σε χαμηλά επίπεδα με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές οι «ερυθρόλευκοι» να απειλούν κυρίως μέσω στατικών φάσεων κι όχι σε open play (ανοιχτό παιχνίδι).

Το δίδυμο Ελ Αραμπί – Τικίνιο δεν «χωρά» στην ίδια ενδεκάδα, ενώ οι «άσοι» στο προπονητικό μανίκι του Μαρτίνς τείνουν προς εξαφάνιση.

Οι αποσβέσεις που δεν έγιναν

Μπόλικη…σκόνη σήκωσαν οι μεταγραφές των Ονιεκούρου, Λόπες και Ροντρίγκες κι ενώ στην Πλατεία Αλεξάνδρας έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να ντύσουν τους τρεις παίκτες στα «ερυθρόλευκα».

Προίόντος του χρόνου οι new entries και ακριβοπληρωμένοι παίκτες δεν έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν στις υψηλές προσδοκίες και η προσφορά τους κινείται σε τόσο φτωχά επίπεδα που κανείς δεν φανταζόταν στο λιμάνι όταν ο Ολυμπιακός άλλαζε δαχτυλίδια μαζί τους και τους έφερνε μετά βαϊών και κλάδων στο Ρέντη.