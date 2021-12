Ώρα κλήρωσης για την Εθνική Ελλάδας

Οι αντίπαλοι για το επόμενο Nations League στη… δεύτερη ευκαιρία που δεν πρέπει να σπαταλήσουμε αυτή τη φορά.

Το Nations League είναι μία διοργάνωση που έχει μπει για τα καλά στη ζωή των Εθνικών ομάδων τα τελευταία χρόνια και αποτελεί τη δεύτερη ευκαιρία για τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα να κερδίσουν ένα εισιτήριο για την τελική φάση μία μεγάλης διοργάνωσης.

Η Εθνική Ελλάδας μετά την αποτυχία να βρεθεί στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ θα ξεκινήσει με νέο προπονητή τη συμμετοχή της στο επόμενο 3o Nations League, κυνηγώντας τόσο την άνοδο της σε επίπεδο κατηγοριών, αλλά και το εισιτήριο δεύτερης ευκαιρίας σε ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου και το γεγονός ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ θα γίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης χειμώνα, αλλάζει τα δεδομένα στο καλεντάρι και στο φορμάτ του Nations League.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΕΠΟ:

Στις 16 Δεκεμβρίου θα γίνει η κλήρωση για το UNL 2022, το οποίο προβλέπει 4+2 διαδοχικούς αγώνες λόγω του χειμερινού Μουντιάλ στο Κατάρ.

Το UEFA Nations League που μπήκε στη ζωή μας τον Σεπτέμβριο του 2018, δεν θα σταματήσει να μας εκπλήσσει με τις αλλεπάλληλες αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής του.



Η αμέσως προσεχής διοργάνωση, που θα αρχίσει τον Ιούνιο του 2022 και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, θα φέρει τους διεθνείς παίκτες ενώπιον μιας νέας πραγματικότητας: να δώσουν (τον Ιούνιο) τέσσερις διαδοχικούς επίσημους αγώνες, έτσι ώστε να απομείνουν δύο για τον Σεπτέμβριο και να ολοκληρωθεί η διοργάνωση σε μόλις δύο αγωνιστικά «παράθυρα». Ο λόγος της νέας αλλαγής στο αγωνιστικό format της διοργάνωσης είναι προφανής: για να δημιουργηθεί, στο διεθνές καλεντάρι, χώρος τον προσεχή Νοέμβριο για το χειμερινό Μουντιάλ του Κατάρ.



Υπό κανονικές συνθήκες, το UNL θα ολοκληρωνόταν σε τρία αγωνιστικά παράθυρα με δύο παιχνίδια το καθένα (σύνολο έξι ματς), αλλά το πρόγραμμα συμπιέζεται από τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα διεξαχθούν 21 Νοεμβρίου-18 Δεκεμβρίου του 2022.



Όλες οι χρήσιμες πληροφορίες για το 3o Nations League



Η Εθνική Ελλάδας θα συμπεριληφθεί στην League C.



Οι Λίγκες Α, Β, C θα αποτελούνται από 16 Εθνικές Ομάδες η καθεμιά, οι οποίες θα χωριστούν σε τέσσερις ισάριθμους ομίλους. Οι επικεφαλής στη βαθμολογία των 4 ομίλων της League A θα αγωνιστούν για το τρόπαιο τον Ιούνιο του 2023 (οι αγώνες θα διεξαχθούν σε μία από τις τέσσερις χώρες). Στην Λίγκα D, οι επτά Εθνικές Ομάδες θα χωριστούν σε δύο ομίλους των τεσσάρων και των τριών ομάδων.



Οι ομάδες που θα τερματίσουν τελευταίες στην League A και League B, θα υποβιβαστούν στις αμέσως κατώτερες λίγκες. Οι ομάδες που θα τερματίσουν τελευταίες στους ομίλους της League C, θα συμμετάσχουν σε αγώνες play-out τον Μάρτιο του 2024 και οι δύο εκ των τεσσάρων θα υποβιβαστούν στην League D.



Σήμερα, οι 51 από τις 55 συμμετέχουσες ομάδες στο UNL 2022, γνωρίζουν σε ποια λίγκα θα αγωνιστούν. Το Καζακστάν, η Μολδαβία, η Κύπρος και η Εσθονία θα αγωνιστούν τον προσεχή Μάρτιο σε αγώνες play-out μέσω των οποίων θα καθοριστεί ποιες δύο Εθνικές Ομάδες θα διατηρηθούν στην League C και ποιες θα υποβιβαστούν στην League D.



Οι Εθνικές Ομάδες ανά λίγκα



League A

Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Δανία, Γερμανία, Αγγλία, Πολωνία, Ελβετία, Κροατία, Ουαλία, Αυστρία, Τσεχία, Ουγγαρία.



League B

Ουκρανία, Σουηδία, Βοσνία, Ισλανδία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σκοτία, Ρωσία, Ισραήλ, Ρουμανία, Σερβία, ΕΪΡΕ, Σλοβενία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Αρμενία.



League C

Τουρκία, Σλοβακία, Βουλγαρία, Βόρ. Ιρλανδία, ΕΛΛΑΔΑ, Λευκορωσία, Λουξεμβούργο, Βόρεια Μακεδονία, Λιθουανία, Γεωργία, Αζερμπαϊτζάν, Κόσοβο, Γιβραλτάρ, Νησιά Φερόε.



League C ή D

Καζακστάν ή Μολδαβία

Κύπρος ή Εσθονία



League D

Λιχτενστάιν, Μάλτα, Λετονία, Σαν Μαρίνο, Ανδόρα.



**Επί του παρόντος, το σύστημα διεξαγωγής του EURO 2024 δεν έχει οριστικοποιηθεί και κατά συνέπεια δεν είναι γνωστό αν το UEFA Nations League 2024 θα έχει κάποια σύνδεση με τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.