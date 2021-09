Όλα του γάμου δύσκολα...

Από δώδεκα χρονών παλεύει να τα καταφέρει. Σε ξένες χώρες, σε άγνωστες γλώσσες, σε περίεργες συνθήκες. Κι ακόμα και τώρα που τα έχει καταφέρει, έχει τη γκρίνια της… μαμάς για τη νύφη. Ο Σίντκλεϊ Φερέιρα είναι ένα τυπικό, βραζιλιάνικο αγόρι…

Ήταν πάντα οι πέντε τους. Όπου βρισκόταν ήθελε να είναι οι πέντε τους. Η Λουσία Μάρα. Ο Ρόμπσον Ολιβέιρα. Ο Στάρλεϊ και η μικρή Ταβανί. «Η οικογένειά μου πάει όπου εγώ πάω». Ήταν κάθετος. Κάθετος είναι και για την κόρη του, τη μικρή Άννα Κλάρα η οποία ζει με τη μητέρα της στην Βραζιλία και περνάει τις διακοπές μαζί του. Ο Σίντλεϊ Φερέιρα Περέιρα γεννήθηκε στις 13 Μαΐου του 1993 στην παραθαλάσσια Βίλα Βέλια. Πατρίδα του; Το ποδόσφαιρο.

«Έφυγα από το σπίτι μου 12 ετών. Στην αρχή δε μπορούσα να βρω μια ευκαιρία. Πουθενά. Δοκιμάστηκα στην Παλμέιρας, και στην Κορίνθιανς. Με απέρριψαν και οι δύο. Πέρασα ένα χρόνο στο Κάμπο Γκράντε, τρεις μήνες στην Γκρέμιο. Δε σταματούσα. Συνέχιζα. Θα συνέχιζα μέχρι να τα καταφέρω. Όταν τα κατάφερα, ήξερα ότι θέλω την οικογένειά μου μαζί μου. Όταν ήμουν κάπου δανεικός φοβόμουν να τους φέρω γιατί δεν ήξερα πώς θα εξελίσσονταν τα πράγματα. Έμεινα στο Ντουμπάι μόνος μου. Πλέον, όπου πάω θα έχω την οικογένειά μου. Ακόμα κι όταν υπολογίζω τα έξοδά μου, τα υπολογίζω για πέντε άτομα».

Το κλασικό αγόρι από την Βραζιλία έψαχνε την ευκαιρία. Τη βρήκε με τον πιο παράδοξο τρόπο. 13 ώρες και 50 λεπτά διαρκεί η πτήση από το Σάο Πάουλο στο Ντουμπάι. Κι αυτό είναι, αν πάρεις απευθείας. Πώς βρέθηκε ξαφνικά στην Αλ Σαριάζ; 17 χρονών κιόλας, ούτε καν ενήλικας. «Με κάλεσαν και πήγα», εξηγεί με την απενοχοποιημένη νοοτροπία του «home is where the ball is» και βρέθηκε στην έρημο. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. «Όταν έφτασαν, η ομάδα είχε φύγει για προετοιμασία. Για να μην κάθομαι, μου είπε η ομάδα να προπονηθώ με τους επαγγελματίες. Μετά από μια προπόνηση, μου ζήτησαν να υπογράψω».

Να, λοιπόν, που υπάρχει ελπίδα. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός έμεινε ένα χρόνο στο Ντουμπάι. Γύρισε στη Βραζιλία για διακοπές… Δεν είχε κανένα πρόβλημα να δοκιμαστεί ξανά. Στην Ατλέτικο Παραναένσε αυτή τη φορά. «Προπονήθηκα για μια εβδομάδα και έπαιξα σε τρία παιχνίδια. Στο πρώτο παιχνίδι με πλησίασε ο Αρτούρ Μπερνάρντες, τον οποίο γνώριζα από το Ντουμπάι. Του είπα ότι θα δοκιμάσω να μείνω στην Βραζιλία. Στο πρώτο ματς με έβαλε στο κέντρο, αντί για το άκρο της άμυνας. Σκόραρα την πρώτη φορά που ακούμπησα τη μπάλα».

Στην Ατλέτικο θα έμενε τέσσερα χρόνια. Μέχρι την ημέρα που έμαθε ότι ένα παιδικό όνειρο, το κάθε παιδικό όνειρο, μπορεί να γίνει πραγματικότητα. «Μα, γι’ αυτό παίζουμε. Γι’ αυτό δουλεύουμε. Όταν το έμαθα, ήμουν στα αποδυτήρια της ομάδας μου. Είχαμε αγώνα. Είπα θα παίξω και θα φύγω μετά. Μου είπαν όχι! Φεύγεις αύριο για τη Κορίνθιανς. Φανταστείτε, φορούσα τα ρούχα της ομάδας. Έτσι πήρα μεταγραφή».

Η καμπύλη συνεχίζει την ανοδική της πορεία. Η καριέρα του Σίντκλεϊ το ίδιο. Το αγόρι που είχε απορριφθεί από όλες τις ομάδες, ήταν τώρα σε μια από τις πλέον παραδοσιακές δυνάμεις του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου. Η αξία του ήταν κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Φόρεσε τη φανέλα της Κορίνθιανς σε 16 παιχνίδια. Αρκεί αυτό για έναν διπλασιασμό και για να προσελκύσει τους μάνατζερ. Αρκεί για να έρθει η ευρωπαϊκή ευκαιρία. Ακόμα κι αν δεν τη θες και τόσο πολύ! «Το έμαθα τη μία μέρα και μου είπαν αύριο φεύγεις. Αρνήθηκα. Τους είπα ότι δεν πρόκειται να φύγω χωρίς να δω την κόρη μου, δώστε μου δύο μέρες».

Τον Ιούλιο ήταν στην Ουκρανία. Αν μη τι άλλο καλή εποχή για να βρεθείς στο Κίεβο και να μην σου έρθει απότομο. Ο Σίντκλεϊ προσπάθησε να βρει τον τρόπο για να προσαρμοστεί όσο καλύτερα μπορεί. Πήρε μαζί του μεταφράστρια από την Βραζιλία και δεν έκανε βήμα χωρίς τη Ραφαέλα. Δε μπορούσε, όμως, να την έχει στο γήπεδο. «Έχουμε άλλο μεταφραστή εκεί, αλλά για να είμαι ειλικρινής δεν ξέρω τι μεταφράζει. Του λες ένα πράγμα και μπορεί να λέει κάτι άλλο». Η γλώσσα ήταν το βασικό του πρόβλημα. Η ασυνέπεια των προπονητών απέναντί του το άλλο. Τη μια στιγμή ήταν βασικός με την Τσέλσι, την άλλη στιγμή εκτός αποστολής.

Η επιλογή να επιστρέψει στη Βραζιλία του φάνηκε ελκυστική. Κι ας είχε μόλις μετακομίσει όλη τη οικογένεια στην Ουκρανία. Εξάλλου, με την Κορίνθιανς έφτασε στην απόλυτη κορυφή του, να κατακτήσει έναν τίτλο. Πώς να μην έχει καλές αναμνήσεις; Εκεί η μητέρα του, τα αδέρφια του, η κόρη του η νέα του κοπέλα. Μοντέλο, διάσημη, πανέμορφη. Τι πρόβλημα κι αυτό; «Οι μητέρες έρχονται πριν τις κοπέλες, τις γυναίκες ή οποιονδήποτε άλλο. Οπότε πριν φροντίσεις άλλους, πρώτα να φροντίσεις εκείνη που σε γέννησε κι εκείνη που έδωσε όλη της τη ζωή για σένα, γιατί ακόμα κι αν όλοι σου γυρίσουν την πλάτη, εκείνη θα είναι στο πλευρό σου. Οπότε, να την εκτιμάς όσο την έχεις».

Τι να πεις; Όλα του γάμου δύσκολα και η νύφη τσακωμένη…