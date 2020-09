Πρόταση - «μαμούθ» της Αλ Σαμπάμπ στον Παπασταθόπουλο!

Το SDNA αποκαλύπτει το «βασιλικό» συμβόλαιο που προσφέρει η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία στον Έλληνα αμυντικό.

Εδώ ο Σωκράτης, εκεί ο Παπασταθόπουλος, σε ποια ομάδα θα αγωνίζεται ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος τη νέα σεζόν;

Πολλά και διάφορα τα σενάρια που κυκλοφορούν με πρωταγωνιστή τον «Sokratis» και την επόμενη ομάδα της καριέρας του.

Ως γνωστόν ο 32χρονος στόπερ δεν συμπεριλαμβάνεται στα πλάνα του Μικέλ Αρτέτα στην Άρσεναλ εν όψει της νέας σεζόν.

Κι αυτό παρά το γεγονός πως έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τους «κανονιέρηδες» χωρίς ωστόσο να΄χει μείνει ακόμα ελεύθερος από την αγγλική ομάδα.

Όσο για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του;

Η προοπτική του επαναπατρισμού για μια «μεγάλη» ελληνική ομάδα, παρότι κυκλοφορεί και γράφεται δεν φαίνεται πως συγκεντρώνει ρεαλιστικές πιθανότητες να γίνει πραγματικότητα, ή για να το γράψουμε διαφορετικά είναι too good, to be true.

Ο Παπασταθόπουλος έχει δηλώσει πως δεν σκέφτεται σε αυτή την φάση την επιστροφή στην Ελλάδα και πως επιθυμία του είναι να παραμείνει σε υψηλό επίπεδο σε ένα δυνατό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Η Νάπολι φέρεται να΄ναι η ομάδα που έχει εκδηλώσει «ζεστό» ενδιαφέρον για την απόκτησή του ποδοσφαιριστή και βρίσκεται με το δάχτυλο στη μεταγραφική...σκανδάλη.

Σύμφωνα πάντως με καλά πληροφορημένες πηγές του SDNA - δυναμικό μπάσιμο για τον «Sokratis» εσχάτως πραγματοποιεί και η Αλ Σαμπάμπ από την Σαουδική Αραβία ρίχνοντας στο τραπέζι ένα «βασιλικό» συμβόλαιο!

Τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με συνολικές αποδοχές που αγγίζουν τα 11,5 εκατομμύρια ευρώ (!) και γερή («κασεράτη» ή αλλιώς cash) προκαταβολή για τη διασφάλιση του παίκτη.

Αναμείνατε στο ακουστικό σας…