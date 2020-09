ΑΕΚ: Αυτές είναι οι δύο ομάδες της ιταλικής Serie B που «βλέπουν» τον Βέρντε

Το SDNA αποκαλύπτει τα κλαμπ της β΄κατηγορίας του ιταλικού πρωταθλήματος (που μαζί με την Σπέτσια) έχουν το όνομα του 24χρονου εξτρέμ της Ένωσης στη μεταγραφική ατζέντα τους και «σκαλίζουν» την προοπτική απόκτησής του.

«Ιταλία, δεν είναι…μονάχα η Σπέτσια για τον Ντανιέλε Βέρντε» έγραψε το SDNA, καταγράφοντας το νέο «μνηστήρα» που προέκυψε για τον 24χρονο εξτρέμ της ΑΕΚ από την γειτονική χώρα και προέρχεται από την Serie B.

«Τρέχοντας» ακόμα περισσότερο το ρεπορτάζ, πληροφορηθήκαμε πως στην ιταλική πιάτσα των agents κυκλοφορεί πως δύο είναι τα κλαμπ της Serie B που έχον κάνει focus στην περίπτωση του Βέρντε τις τελευταίες ημέρες.

Ο λόγος για την Άσκολι και την Μπρέσια, με τις δύο ομάδες (by the way) να΄χουν στρέψει τις κεραίες τους προς Ελλάδα μεριά και για έναν ακόμα σουπερλιγκάτο παίκτη και συγκεκριμένα τον Χρήστο Δώνη που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό.

Για τον 25χρονο μέσο εκδήλωσαν ενδιαφέρον και τα δύο ιταλικά κλαμπ, με την Άσκολι να κερδίζει (σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ) πάνω στο…νήμα την Μπρέσια.

Εκτός όμως από τον Δώνη οι δύο ομάδες εσχάτως εξετάζουν και την προοπτική απόκτησης του Βέρντε από την ΑΕΚ.

Όπως το ίδιο συμβαίνει και με την Σπέτσια που συμμετέχει στο «Καμπιονάτο» και βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον εκπρόσωπό του ποδοσφαιριστή και την ΑΕΚ.

Οι επόμενες ημέρες (μετά τον τελικό του Βόλου) θα΄ναι καθοριστικές για τον Βέρντε και θα δείξουν που θα καθίσει η ιταλική…μπίλια.