Τα... credits του Βέλλιου στον Ατρόμητο

Τι συμβαίνει με τον 28χρονο φορ στην ομάδα του Περιστερίου; Το SDNA έχει το (παρασκηνιακό) ρεπορτάζ.

Εκ πρώτης όψεως μοιάζει άτοπο να γίνεται κουβέντα για το μέλλον του Απόστολου Βέλλιου στον Ατρόμητο.

Ο 28χρονος επιθετικός έχει συμβόλαιο που «τρέχει» με την ομάδα του Περιστερίου για έναν ακόμα χρόνο.

Συν τοις άλλοις προέρχεται από μια σεζόν που τα έβαλε τα γκολάκια του (8 σε 35 αγώνες) που έδωσαν βαθμούς στους «κυανόλευκους».

Κι όμως το τάιμινγκ που διανύουμε και λίγο πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, δείχνει ανοιχτή η προοπτική της πρόωρης αποχώρησης του υψηλόσωμου φορ από την ομάδα της δυτικής όχθης.

Κι ας μην βγαίνει (επισήμως) τίποτα προς τα έξω. Ούτε από τη μία, ούτε από την άλλη πλευρά.

By the way ίσως τελικά να μην ήταν και τόσο…τυχαία, η μη χρησιμοποίηση (για αγωνιστικούς λόγους) του ποδοσφαιριστή στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι (5/9) κόντρα στον Ολυμπιακό.

Κι εδώ έρχεται να κολλήσει…γάντι η λαϊκή ρήση, «όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος».

Μια φορά στην πιάτσα των ατζέντηδων (και όχι μόνο) υπάρχει κόσμος που έχει σηκώσει μανίκια το τάιμινγκ που διανύουμε κι ασχολείται με το πρότζεκτ της πρόωρης αποχώρησης του Βέλλιου από τον Ατρόμητο.

Μέχρι την λήξη της μεταγραφικής περιόδου, ασφαλώς υπάρχει ακόμα μακρύς δρόμος, την ώρα που στα ψαγμένα στέκια της δυτικής όχθης ψιθυρίζουν πως μια καλή πρόταση θα «φτιάξει» και τις δύο πλευρές.

Και τον Βέλλιο και τον Ατρόμητο.

Ίδωμεν…