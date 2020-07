View this post on Instagram

It was my first season at Paok, my first season outside Brazil, and I think it went very well. A lovelly city, a country that receive us very well. For sure, I have some improvements to do and I am sure that everything that I learned in this first season on Paok will help me a lot! Foi minha primeira temporada no Paok, minha primeira temporada fora do Brasil, e acho que correu muito bem. Uma cidade encantadora, um país que nos recebe muito bem. Com certeza, tenho algumas melhorias a fazer e tenho certeza de que tudo o que aprendi nesta primeira temporada no Paok vai me ajudar muito! ⚫️⚪️🙌🏼💪🏻 @brunovilla23