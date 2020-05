Εμείς κάναμε τελικούς σε άδεια γήπεδα… before it was cool!

Για την ποδοσφαιρικά προηγμένη Ευρώπη είναι κάτι πρωτόγνωρο. Και άβολο. Για την Ελλάδα μία συνήθεια. Αν οι ξένοι δυσκολεύονται να διαχειριστούν τα παιχνίδια κεκλεισμένων των θυρών ας κοπιάσουν να πάρουν την... τεχνογνωσία μας. Γράφει ο Σωτήρης Μήλιος…

Στην Γερμανία τα ονομάζουν «παιχνίδια φαντάσματα». Μέχρι τις 11 Μαρτίου του 2020 δεν ήξεραν καν τι είναι, δεν υπήρχε ΟΥΤΕ ΕΝΑ παιχνίδι στην ιστορία της γερμανικής Bundesliga που να έχει διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών! Αυτού του είδους η τιμωρία δεν υπήρχε καν στον αθλητικό ποινικό τους κώδικα, διότι είναι σαν να τιμωρείς το ίδιο το άθλημα, όχι τις ομάδες για τυχόν παραβατική συμπεριφορά.

Αναγκάστηκαν να το ζήσουν για πρώτη φορά, τότε, στις 11 Μαρτίου όταν η Γκλάντμπαχ επικράτησε με 2-1 της Κολωνίας και σκαρφάλωσε στην πρώτη τετράδα.Ήταν το τελευταίο παιχνίδι που διεξήχθη, πριν το λουκέτο λόγω κορωνοϊού.

Η αίσθηση ήταν απαίσια, έστω κι αν περίπου 2.000 οπαδοί των γηπεδούχων έστησαν ένα μικρό πάρτι έξω από το Μπορούσια Παρκ! Στις δηλώσεις του ματς το τέλος του παιχνιδιού οι πρωταγωνιστές των δύο ομάδων με ένα στόμα, μια φωνή συμφώνησαν ότι το συναίσθημα ήταν περίεργο, ένιωθαν λες και αγωνίζονταν σε φιλικό προετοιμασίας. Τα επίπεδα αδρεναλίνης δεν ανέβηκαν ποτέ μέσα τους, τα κενά καρεκλάκια προκαλούν ένα αίσθημα θλίψης, μελαγχολίας, ραστώνης.

Σήμερα, όλοι στην Γερμανία αναγνωρίζουν πια ότι τα «παιχνίδια φαντάσματα» είναι μονόδρομος για να τελειώσει η σεζόν. Σε κανέναν δεν θα αρέσει, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει όλοι να προσαρμοστούν.

Στην Ισπανία το αποκαλούν παιχνίδια που γίνονται... a puerta cerrada. Με κλειστή την πόρτα. Επίσης τα αποφεύγουν. Δεν προβλέπεται τέτοια ποινή για επεισόδια εντός ή εκτός αγωνιστικών χώρων. Υπάρχουν βαρύτατα πρόστιμα, βαριά ατομική ευθύνη στους δράστες, αλλά τα γήπεδα δεν κλείνουν εκτός πολύ σπανίων εξαιρέσεων.

Μία τέτοια ήταν αυτή της φετινής 7ης αγωνιστικής, όταν ολόκληρη η Καταλονία βρισκόταν σε κατάσταση απολύτου συναγερμού με βίαιες ταραχές (πάνω από 800 τραυματίες) που συνόδευαν το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της. Η Μπαρτσελόνα ζήτησε αναβολή της αναμέτρησης με την Λας Πάλμας, όμως περίπου μία ώρα πριν την σέντρα και με πολύ κόσμο έξω από το Καμπ Νόου, η ισπανική κυβέρνηση έδωσε διαταγή να μην ανοίξουν ποτέ οι πόρτες, με το παιχνίδι να διεξάγεται χωρίς οπαδούς και να λήγει τελικά με 3-0.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θυμάται άδειο το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» το 1987, όταν το επισκέφτηκε με την Νάπολι ο Ντιέγκο Μαραντόνα, αφού η βασίλισσα κουβαλούσε ποινή από την ΟΥΕΦΑ, για τρομερά επεισόδια στα ματς της προηγούμενης σεζόν απέναντι στην Μπάγερν, όταν μεταξύ άλλων ο Χουανίτο (τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 5 ετών) προσπάθησε να… αποκεφαλίσει τον Λόταρ Ματέους με ένα αποτρόπαια εγκληματικό πάτημα!

Γα την ακρίβεια, υπάρχουν δύο επεισοδιακά παιχνίδια κυπέλλου που διεκόπησαν και παίχτηκαν άλλη μέρα δίχως κόσμο, αλλά ως εκεί. Ένα Βαλένθια - Λα Κορούνια (σεζόν 2005-06) που έμεινε στην μέση, όταν ένας επόπτης έφαγε κέρμα και ένα Μπέτις - Σεβίλλη (2006-07) όταν ένα μπουκάλι πήγε να αφήσει στον τόπο τον Χουάντε Ράμος. Ως εκεί.

Αυτό που λοιπόν όλοι έτρεμαν και απέφευγαν στην Ισπανία, είναι πια το ευκταίο σενάριο, παρότι η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε πως θα έχει απώλειες 30 εκατομμυρίων ευρώ από εισιτήρια, εισπράξεις και εμπορικά έσοδα, αν τα υπόλοιπα παιχνίδια της σεζόν στο «Καμπ Νόου» διεξαχθούν χωρίς κόσμο! Τώρα όλοι παρακαλούν για παιχνίδια κεκλεισμένων των θυρών κι ας μην ξέρουν πως να το διαχειριστούν. Θα… συνηθίσουν.

Όσο κι αν ψάξει κανείς κάτι ανάλογο στην Αγγλία, δεν θα βρει. Ακόμα και στην εποχή του ακραίου χουλιγκανισμού, οι εξέδρες δεν έκλεισαν ποτέ. Ούτε οι μετακινήσεις οπαδών. Μπορεί να αυστηροποιήθηκαν όλα τα νομικά πλαίσια, αλλά και τα μέτρα ασφαλείας, αλλά οι εξέδρες δεν έκλεισαν ποτέ. Κάπως έτσι, τα γήπεδα της Premier League έγιναν εκκλησίες, που όμως αναγκαστικά πρέπει να τελέσουν τα μυστήρια τους, δίχως πιστούς. Κάτι που όλοι πια δέχονται, παρά την δεδομένη αμηχανία τους.

Κι εμείς; Εμείς για μία ακόμα φορά δείχνουμε τον δρόμο σε θέματα που αφορούν τον κορωνοϊό. Διότι εμείς κάναμε ματς κεκλεισμένων των θυρών (ακόμα και θεωρητικές γιορτές του ποδοσφαίρου, όπως οι τελικοί κυπέλλου) … before it was cool! Όταν στο χορτάρι κυλήσει ξανά η μπάλα, το θέαμα με τις άδειες κερκίδες δεν θα μας φανεί καθόλου παράταιρο στο μάτι -έτσι έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια.

Στα 80’s το νομικό πλαίσιο ήταν αλλιώτικο. Προέβλεπε εξορία σε γήπεδο απόστασης μεγαλύτερης των 200 χιλιομέτρων για κάθε ομάδα που έκανε επεισόδια. Κάπως έτσι ολόκληρη η ελληνική επαρχία (Σέρρες, Αλεξανδρούπολη, Κοζάνη, Πάτρα, Κόρινθος), αλλά και τα νησιά (Ρόδος, Μυτιλήνη) είδαν τις μεγάλες ελληνικές ομάδες που δεν θα μπορούσαν να δουν υπό άλλες συνθήκες. Από τα 90’s και μετά η λύση της εξορίας μπήκε στο χρονοντούλαπο και την λύση έδωσαν (σιγά τη λύση δηλαδή) τα παιχνίδια κεκλεισμένων των θυρών.

Μία απόφαση που συνιστά παραδοχή αδυναμίας και όχι λύση που έλυσε κάποιο πρόβλημα. Δύο από τους τέσσερις τελευταίους τελικούς κυπέλλου (2016, 2019) έγιναν στην ουσία χωρίς θεατές, αφού κανείς δεν μπορούσε να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή τους! Άντε τώρα να εξηγήσεις σε οποιονδήποτε μη παροικούντα στην Ιερουσαλήμ...

Ο ΠΑΟΚ έβγαλε την μισή σεζόν 2017-18 χωρίς κόσμο στα εντός έδρας παιχνίδια του λόγω των επεισοδίων στον τελικό του Βόλου με την ποινή ρεκόρ των 7 αγωνιστικών (η ΑΕΚ έφαγε 3 για το ίδιο παιχνίδι). Τα δύο από τα τρία τελευταία ντέρμπι αιωνίων στο «Στάδιο Καραϊσκάκης» έγιναν χωρίς θεατές, λόγω τιμωρίας των ερυθρόλευκων, αν προσθέσει τα τελευταία χρόνια τα παιχνίδια των Big-4 που έγιναν χωρίς κόσμο λόγω τιμωρίας, χάνει το μέτρημα.

Είναι τόσο συχνές αυτές οι τιμωρίες που οι παίκτες (ειδικά όσοι παίζουν χρόνια στην Ελλάδα) πια συνήθισαν τις άδειες εξέδρες. Προσαρμόστηκαν. Δεν επηρεάζονται.

Όταν ξεκινήσει και πάλι η αγωνιστική δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, οι μόνοι που δεν θα έχουμε προβλήματα θα είμαστε εμείς εδώ στην Ελλάδα! Αν οι ξένοι που νιώθουν άβολα με την πρωτόγνωρη συνθήκη, εδώ είμαστε για να τους δανείσουμε την τεχνογνωσία μας στο αντικείμενο.

Σκεφτείτε το όμως λίγο. Χωρίς θεατές, είναι σχεδόν αδύνατον να έχουμε επεισόδια, καφρίλες, εμετικά πανό και συνθήματα, αντικείμενα στα γήπεδα, ύβρεις, αυξημένο βαθμό τοξικότητας. Αυτό που για τους άλλους θα είναι πρόβλημα, για εμάς μπορεί και να αποδειχθεί ευλογία!

Λέτε να γίνει κανένα θαύμα και μόλις ο κορωνοϊός μετατραπεί κάποια στιγμή σε μία απλή, ιάσιμη και αντιμετωπίσιμη γρίπη, το στερητικό σύνδρομο να μεταμορφώσει τους Έλληνες οπαδούς και τους κάνει να σεβαστούν το προϊόν που διαχρονικά υποτιμούν με την συμπεριφορά τους;

Απίθανο, αλλά πλέον ποιος μπορεί πια να βάλει το χέρι του στην φωτιά για το οτιδήποτε στον πλανήτη που ζούμε;