Τσόρι για κορωνοϊό: «Στην Αργεντινή ακόμα πιστεύουν ότι δεν τρέχει τίποτα...»

Subo una imagen que me llega desde casa y un vídeo de acá de España, porque me gustaría poder llegar a todos ustedes con claridad. Acá muchos médicos, policías, hospitales no dan a basto. Es enorme el esfuerzo que están haciendo. Hoy es nuestro 2 día de cuarentena., Y me atrevo a escribir porque veo que en Argentina está sucediendo lo mismo que paso en Italia, España y más países. Creen que no pasa nada, pero no es así... es grave lo que está sucediendo. Es momento de parar, de ser solidarios con nuestros abuelos, padres, con el prójimo. Pensemos en ellos. Y si algun joven tiene los síntomas, por favor que no participe de ningun tipo de reunión. Lo mejor es aislarse, estar en casa. Pensando en el otro podemos parar esto de una vez!. #Solidaridad #conciencia #salud #coronavirus #yomequedoencasa #CHD10 #choridominguez