Νέες χορηγικές συμφωνίες η Superleague

Μετά τη συμφωνία της με στοιχηματική εταιρεία, η Superleague έκλεισε ακόμη ένα «δυνατό» χορηγικό deal, ενώ έχει στα σκαριά άλλα δύο.

Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με την Interwetten, ο συνεταιρισμός έδωσε τα χέρια και με την εταιρεία προϊόντων περιποίησης NIVEA, η οποία θα έχει την επωνυμία της στο βραβείο για το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής (NIVEA MEN Best Goal) και στον καλύτερο παίκτη του μήνα (NIVEA MEN Player of the Month).

Σύμφωνα μάλιστα με τον ΣΠΟΡ FM 94,6, η Λίγκα την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινώσει άλλους δύο χορηγούς, προσθέτοντας σημαντικά έσοδα στα ταμεία της, σε έναν τομέα που έπασχε σημαντικά τα προηγούμενα χρόνια.