Μέρκελ: «Χρωστάμε πολλά στον Σβάινσταϊγκερ» (pic)

⚽️👋 Was für eine große Karriere! Bastian #Schweinsteiger bleibt ein Vorbild - als Sportler und Sportsmann. Alles Gute und Danke für unvergessene Fußballmomente! --- @bastianschweinsteiger has had a great career: He will remain a role model for us. All the best and a big thank you for unforgettable football moments! #football #goodbye #soccer