Η Ρόμα διέλυσε με 4-0 την Φιορεντίνα στο Olimpico και πήγε στο -1 από την 4η θέση και την Γιουβέντους 3 αγωνιστικές πριν το φινάλε. Εξασφάλισαν μαθηματικά την παραμονή οι Viola.

Η Φιορεντίνα λίγο πριν τη σέντρα είχε μάθει ότι θα είναι και τη νέα σεζόν στην Serie A μετά τη νίκη της Λάτσιο επί της Κρεμονέζε και έχασε με κάτω τα χέρια στην Αιώνια Πόλη. Στο ματς φάνηκε πόσο πολύ οι Giallorossi ήθελαν τη νίκη καθώς είχαν την ευκαιρία να βρεθούν μια ανάσα από τα «αστέρια» και τα κατάφεραν με το επιβλητικό 4-0.

Η Ρόμα είχε δοκάρι στο 12’ με τον Μάλεν και ένα λεπτό μετά, από κόρνερ του Πιζίλι ο Μαντσίνι με κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Πριν καλά-καλά καταλάβει τι έγινε, η Φιορεντίνα 4 λεπτά αργότερα δέχθηκε και δεύτερο γκολ με το ωραίο πλασέ του Γουέσλεϊ έπειτα από ομαδική προσπάθεια. Στο 34’ ο Ερμόσο από κοντά αξιοποίησε το γύρισμα του Μανού Κονέ για το 3-0 που ήταν το σκορ του ημιχρόνου. Στην επανάληψη η Φιορεντίνα είχε δοκάρι στο 47’ με τον Μπράσκι, ενώ ο Μάλεν είχε το δικόι του δεύτερο στο 52’, ξανά στο οριζόντιο. Ο Ολλανδός έδωσε τελικά ασίστ στο 58’ με τη σέντρα από την οποία ο Πιζίλι με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 4-0.