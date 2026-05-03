Βραβεύτηκε στο 4ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο ο Επικεφαλής ιατρικής ομάδας της ΑΕΚ Παντελής Νικολάου

Οι εργασίες του 4ου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου - με διεθνή συμμετοχή και τριήμερη διάρκεια - ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου, «Ήταν εκδήλωση, που διοργάνωσε η Ελληνική Αθλητιατρική Εταιρεία – ΑΘΛΕΤΙΑ με πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής, τον γνωστό Αθλητίατρο / Ορθοπεδικό Ξενοφώντα Ρούσση - πρόεδρο επίσης της υγειονομικής επιτροπής της Super League 1 - που συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό συνέδρων που γέμισαν ασφυκτικά την συνεδριακή αίθουσα.

Ομιλητές, ήταν οι κορυφαίοι ορθοπεδικοί / αθλητίατροι, αθλητικοί καρδιολόγοι, φυσικοθεραπευτές απ’ την Ελλάδα και το εξωτερικό με σύγχρονα θέματα που βασίστηκαν στις νέες τεχνολογίες και θεραπείες.

Εκ των ομιλητών, ο Επικεφαλής ιατρικής ομάδας της ΑΕΚ Παντελής Νικολάου οποίος βραβεύτηκε για την πολυετή παρουσία του στους αγωνιστικούς χώρους ως διεθνής ποδοσφαιριστής, γιατρός και για το ήθος του απ’ τον γενικό γραμματέα αθλητισμού αλλά και αθλητή του water polo με αγωνιστική παρουσία σε πέντε ολυμπιάδες, Γιώργο Μαυρωτά.

Επίσης, βραβεύτηκε ο πασίγνωστος ελληνοαμερικανός καθηγητής του Πανεπιστημίου του Stanford John Ιωαννίδης , παθολόγος – επιδημιολόγος, ο οποίος είχε μια εξαίρετη ομιλία.

Οι τοποθετήσεις και ομιλίες του: Χρήστου Θέου (υπεύθυνος ιατρικού τιμ της ΠΑΕ Ολυμπιακός), του Χάρη Λάλου (γιατρός ομάδας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός), του Γιώργου Φανδρίδη (καθηγητής ορθοπεδικής ΚΑΤ), της Χαράς Σπηλιοπούλου (καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών και αντιπρύτανης), του Παναγιώτη Βλάμου (καθηγητής βιοπληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου), του Παναγιώτη Χρούσου ( καθηγητής παιδιατρικής ενδοκρινολογίας πανεπιστημίου Αθηνών), του Lucio Carlucci (καθηγητής του Πανεπιστημίου Ζυρίχης) και πολλών άλλων καθηγητών, άφησαν απόλυτα ικανοποιημένους τους συνέδρους που παρακολούθησαν ένα πλήρες πολυθεματικό συνέδριο που χαρακτηρίστηκε στις παρατηρήσεις ως «εξαίρετο» και έλαβε από το υπουργείο υγείας και τον πανελλήνιο ιατρικό σύλλογο 20,5 μόρια συνεχιζόμενης επιστημονικής εκπαίδευσης ,σημαντική βοήθεια για το βιογραφικό σημείωμα των συνέδρων.

Τέλος θέλουμε να αναφέρουμε την ομιλία του παγκοσμίου φήμης καθηγητή χειρουργού Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη με θέμα και ζωντανή προβολή επέμβαση «Κοιλιακών Προσαγωγών» που έγινε σε γνωστό επαγγελματία αθλητή».