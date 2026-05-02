Η Νιουκάστλ ψάχνεται με Μαυροπάνο

Η Νιουκάστλ έχει θέσει ως στόχο την μεταγραφή του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου ενόψει του καλοκαιριού, επιδιώκοντας να ενισχύσει την αμυντική της γραμμή.

Ο Έλληνας διεθνής στόπερ της Γουέστ Χαμ κάνει πολύ καλές εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον και άλλων ευρωπαϊκών συλλόγων, όπως η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ωστόσο, η αγγλική ομάδα φαίνεται έτοιμη να κινηθεί πιο γρήγορα για την απόκτησή του.

Η αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον της Γουέστ Χαμ ενδέχεται να διευκολύνει την αποχώρησή του, με το ποσό των περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ να θεωρείται προσιτό για τη Νιουκάστλ, που βλέπει στον Μαυροπάνο μια αξιόπιστη λύση για το κέντρο της άμυνας.