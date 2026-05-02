ΟΦΗ: Χωρίς Ανδρούτσο και με απουσίες κόντρα στον Άρη

Χωρίς τον Θανάση Ανδρούτσο θα παραταχθεί ο ΟΦΗ στον αγώνα κόντρα στον Άρη - Σημαντικές απουσίες για τους Κρητικούς.

Οι «ασπρόμαυροι» του Ηρακλείου ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για τον αγώνα κόντρα στον Άρη, για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ 5-8, τα οποία πλέον δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδος δεν μπορούν να υπολογίζουν στον κλινήρη Θανάση Ανδρούτσο, στον Χριστογεώργο που αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στο γαστροκνήμιο ενώ στα… πιτς παραμένουν Γκονθάλεθ και Χριστόπουλος.

Η αποστολή: Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαΐνοβιτς, Κανελλόπουλος, Νέιρα, Ρομανό, Φούντας, Σενγκέλια, Νους, Σαλσέδο, Θεοδοσουλάκης και Ισέκα.