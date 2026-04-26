Σιδέρης: «Είχε αποφασιστεί την απονομή στον ΟΦΗ να κάνει ο Τζώρτζογλου - Δικαιώθηκαν ΕΠΟ και ΚΕΔ για τους Έλληνες διαιτητές»

Για την απόφαση να παραδώσει τα μετάλλια στους παίκτες του ΟΦΗ ο Τζώρτζογλου μίλησε ο Βασίλης Σιδέρης, αποκαλύπτωντας πως είχε παρθεί από πριν, ενώ παραλληλα ο πρόεδρος της επιτροπής διοργανώσεων της ΕΠΟ ανέφερε πως η Ομοσπονδία με την ΚΕΔ δικαιώθηκαν για τους Έλληνες διαιτητές.

Ο πρόεδρος της επιτροπής διοργανώσεων της ΕΠΟ με μέλος της εκτελεστικής επιτροπής, Β. Σιδέρης, μίλησε στην ΕΡΑ Σπορ για τον τελικό κυπέλλου, ΠΑΟΚ - ΟΦΗ, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Για τον ορισμό αμιγώς ελληνικής διαιτητικής ομάδας: Δικαιώθηκαν η ΕΠΟ και η ΚΕΔ. Η διαιτησία ήταν άψογη. Οι Έλληνες διαιτητές έχουν υψηλό επίπεδο. Πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα δούμε το ίδιο και στο πρωτάθλημα.

Για το θέμα της παραμονής του Λανουά: Θα αποφασίσουν άλλοι. Στα δύο χρόνια της παραμονής του έχει προσφέρει έργο. Είμαστε ευχαριστημένοι από τον Λανουά.

Για την απονομή του κυπέλλου και την κριτική για την απουσία του Γκαγκάτση: Στον περσινό τελικό, Ολυμπιακός - ΟΦΗ, την απονομή των μεταλλίων στον ΟΦΗ την είχε κάνει πάλι ο Τζώρτζογλου. Πριν τον τελικό αποφασίστηκε ο Γκαγκάτσης να κάνει την απονομή στον ΠΑΟΚ και ο Τζώρτζογλου στον ΟΦΗ. Δεν αποχώρησε από την απονομή ο πρόεδρος της ΕΠΟ, δίπλα ήταν.

Για το αν είναι ευχαριστημένος από τη φετινή διοργάνωση του κυπέλλου και αν θα γίνουν αλλαγές: Έχουμε κάνει δύο τελικούς με κόσμο. Συγχαρητήρια στις ομάδες στον κόσμο και σε όλους όσοι συνέβαλαν γι' αυτόν τον τελικό. Θα συνεχίσουμε το ίδιο μοντέλο στο κύπελλο και του χρόνου. Συνταγή που είναι επιτυχημένη δεν την αλλάζεις. Θα διατηρήσουμε και τη league phase και το να είναι υποχρεωτικά στην ενδεκάδα ένας νεαρός ποδοσφαιριστής με δικαίωμα συμμετοχής στις εθνικές ομάδες.