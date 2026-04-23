Ο «βενιαμίν» του τελικού: Ποιες είναι οι επιλογές του ΠΑΟΚ

«Παρών» σε έναν ακόμη τελικό ο ΠΑΟΚ, διεκδικώντας το 13ο τρόπαιο της ιστορίας του, με τους Θεσσαλονικείς να αναχωρούν από σήμερα (23/4) για την Πορταριά - Ποιες είναι οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για τον νεαρό της ενδεκάδας του τελικού κόντρα στον ΟΦΗ.

Ο ΠΑΟΚ κουβαλά ένα τεράστιο «πρέπει» με φόντο τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος. Είναι δεδομένα η ομάδα με τη μεγαλύτερη πίεση, ειδικά αυτή τη στιγμή. Στον Βόλο διακυβεύεται ένας τίτλος, ένα τρόπαιο που ήταν εξ αρχής στόχος των ασπρόμαυρων. Ο ΠΑΟΚ είναι «λαβωμένος» αγωνιστικά και πνευματικά και οφείλει σε ένα κομβικό σημείο να βγάλει αντίδραση. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί και μια σημαντική παράμετρο που επηρεάζει άμεσα τις επιλογές του. Τον κανονισμό που επιβάλλει την παρουσία ενός ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Οι επιλογές για τον νεαρό της ενδεκάδας του τελικού είναι τρεις και συγκεκριμένα οι Μοναστηρλής, Χατσίδης και Μύθου. Ο Έλληνας πορτιέρε αποδείχθηκε κομβικός στο ταξίδι του ΠΑΟΚ στο θεσμό του Κυπέλλου, καθώς με την απόκρουσή του στη διαδικασία των πέναλτι, έστειλε την ομάδα του στα προημιτελικά. Προφανώς με τον Μοναστηρλή στην ενδεκάδα, ο ΠΑΟΚ καλύπτει εξαρχής τον κανονισμό, δίνοντας στον Λουτσέσκου πλήρη ελευθερία κινήσεων στις αλλαγές του, χωρίς περιορισμούς ή αναγκαστικές προσαρμογές κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά είναι ένα σενάριο που συγκεντρώνει τις λιγότερες πιθανότητες.

Η πρώτη επιλογή αφορά την παρουσία του Ανέστη Μύθου στην κορυφή της επίθεσης, αντί του Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ, αφού δεδομένα εκτός δράσης είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης, όπως αντίστοιχα και οι Κίριλ Ντεσπόντοφ και Ντέγιαν Λόβρεν. Σε αυτό το σενάριο, ο νεαρός καλύπτει τον κανονισμό και δίνει τη δυνατότητα στον Λουτσέσκου να χρησιμοποιήσει έναν πιο έμπειρο τερματοφύλακα, όπως ο Αντώνης Τσιφτσής ή ο Γίρι Παβλένκα και ταυτόχρονα φέρνει σε βασικό πλάνο τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, με τον Δημήτρη Χατσίδη να μένει στον πάγκο.

Ανοίγει παρένθεση γιατί οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Μεϊτέ προπονούνται κανονικά με την ομάδα, αλλά όπως φάνηκε και κόντρα στην ΑΕΚ, ο πρώτος πήρε λίγα λεπτά συμμετοχής και ο δεύτερος δεν αγωνίστηκε καθόλου. Και οι δύο ταξίδεψαν κανονικά στην Αθήνα, όπως αντίστοιχα και στον Βόλο. Τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά και για τους δύο, ωστόσο, δεν είναι ακόμη γνωστό αν έχει παρθεί οριστική απόφαση. Θυμίζουμε πως αύριο (24/4) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ολοκληρώνεται η προετοιμασία των ασπρόμαυρων.

Επιστρέφοντας στο σενάριο με βασικό τον Ανέστη Μύθου, θα πρέπει να προσθέσει κανείς πως ο νεαρός φορ έχει παίξει από τα οχτώ παιχνίδια Κυπέλλου, στα έξι βασικός, μία ως αλλαγή (σ.σ. αντικαθιστώντας τον Μπέρδο στη Λιβαδειά) και έλειψε από μόλις ένα ματς αυτό κόντρα στον Ατρόμητο λόγω ίωσης.

Σε περίπτωση που ο Ρουμάνος τεχνικός θελήσει να αποσύρει τον Μύθου κατά τη διάρκεια του αγώνα για να περάσει τον Γερεμέγιεφ, θα πρέπει να προχωρήσει σε διπλή διαχείριση, ώστε να διατηρηθεί στο γήπεδο παίκτης κάτω των 21 ετών. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να περάσει στον αγώνα ο Χατσίδης, αφαιρώντας έναν εκ των Γιάννη Κωνσταντέλια, Τάισον ή Ζίβκοβιτς. Από την άλλη, ο Δημήτρης Χατσίδης αν και έχει... εδραιώσει τη θέση του, ειδικά στα τελευταία ματς του ΠΑΟΚ, δεν έχει καταγράψει συμμετοχή ως βασικός στο Κύπελλο, προερχόμενος κυρίως από τον πάγκο.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση του Λουτσέσκου δεν είναι απλή και η επιλογή του νεαρού που θα καλύψει τον κανονισμό ίσως αποδειχθεί κομβική παράμετρος στη διαχείριση του αγώνα. Η ουσία είναι πως, πλην των τριών ποδοσφαιριστών, άπαντες βρίσκονται στη διάθεση του προπονητή τους και πολλά περισσότερα θα ξεκαθαρίσουν μετά την τελευταία προπόνηση.

Η ομάδα θα αποσυρθεί στην Πορταριά προκειμένου να προετοιμαστεί με απόλυτη ηρεμία για το μεγάλο παιχνίδι, την ώρα που μία ολόκληρη πόλη θα είναι επί ποδός από την παρουσία χιλιάδων ασπρόμαυρων, του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ. Στο πλευρό του Δικεφάλου αναμένεται να βρεθούν και οι Γιώργος - Νίκος Σαββίδης και περίπου 8.000 «τρελαμένοι» αλλά και τυχεροί που προμηθεύτηκαν ένα «μαγικό» χαρτάκι.

