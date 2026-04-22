Με γκολ του Χάαλαντ η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε από την Μπέρνλι (0-1) και στην κορυφή της Premier League για πρώτη φορά μετά την 1η αγωνιστική.

Κατάφερε και κάλυψε το -9 από την Άρσεναλ η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα και παρότι οι ομάδες έχουν ίδιους βαθμούς και ίδια διαφορά τερμάτων (!), οι Cityzens είναι από πάνω χάρη στην καλύτερη επίθεση. Με το λιτό 0-1 πέρασε από το Turf Moor η Σίτι με γκολ του Χάαλαντ, έκανε το 15x15 κόντρα στην Μπέρνλι και την έστειλε και μαθηματικά στην Championship. Μένουν ακόμα πέντε ακόμα αγωνιστικές…

Η Μπέρνλι είχε την πρώτη καλή στιγμή στο ματς στο 3’ με το σουτ του Άντονι που έβγαλε ο Ντοναρούμα και η Σίτι ξύπνησε άμεσα. Στο 4’ ο Ντουμπράβκα έκανε φανταστική επέμβαση στο κοντινό πλασέ του Σερκί και η μπάλα πήγε στο δοκάρι και στο 5’ ο Χάαλαντ έφυγε στο ξέφωτο από την πάσα του Ντοκού και τελείωσε τη φάση με όμορφο σκάψιμο.

Κόντρα σε αυτό που θα περίμεναν οι περισσότεροι, μετά το γκολ οι Πολίτες δεν συνέχισαν με το πόδι στο γκάζι. Αντίθετα, ήταν οι γηπεδούχοι που είχαν δύο καλές στιγμές με τον Φλέμινγκ [16’, 29’], ενώ ο Ο’Ράιλι είχε καλή στιγμή ενδιάμεσα και ο Αΐτ-Νούρι στη συνέχεια πλάσαρε ψηλά για να μείνει το 0-1 για το ημίχρονο παρά τα 13 σουτ και το 65% κατοχής της Σίτι.

Στην επανάληψη οι φιλοξενούμενοι είχαν την μπάλα και όταν την έχαναν την έπαιρναν άμεσα πίσω, όμως δεν μπόρεσαν να αυξήσουν τη διαφορά. Στο 49’ μετά την πάσα του Σερκί, ο Σεμένιο πλάσαρε άουτ και στο 55’ ο Χάαλαντ είχε δοκάρι έπειτα από κόντρες. Στο 70’ ο Σαβίνιο νικήθηκε από τον Ντουμπράβκα με τα πόδια και στο φινάλε ο Χάαλαντ είχε κάποιες στιγμές αλλά το 0-1 δεν άλλαξε.