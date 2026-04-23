Ο Σεμπάστιαν Χένες «απειλεί» τον Αρμπελόα

Η συζήτηση γύρω από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζεται έντονα, παρότι η ομάδα πήρε μια νίκη απέναντι στην Αλαβές και παραμένει στο κυνήγι της κορυφής της La Liga.

Το μέλλον του Άλβαρο Αρμπελόα είναι αβέβαιο, με αρκετά δημοσιεύματα να θεωρούν δύσκολη τη συνέχισή του και την επόμενη σεζόν.

Σύμφωνα με τη γερμανική BILD, ένα νέο όνομα έχει μπει δυναμικά στη λίστα της διοίκησης της Ρεάλ και αυτό είναι του Σεμπάστιαν Χένες. Ο 43χρονος Γερμανός τεχνικός, φέρεται να συγκεντρώνει θετικά σχόλια από τους ανθρώπους της ισπανικής ομάδας για τη φιλοσοφία και το αγωνιστικό του στυλ.

Ο Χένες έχει ανεβάσει αισθητά το επίπεδο της Στουτγκάρδης τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας την σε υψηλές θέσεις στη Bundesliga, ενώ παράλληλα έχει αφήσει το στίγμα του και στις ακαδημίες μεγάλων γερμανικών συλλόγων στο παρελθόν.