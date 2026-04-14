Η Ραπίντ Βουκουρεστίου δεν ξέχασε τον θρυλικό Μιρτσέα - Περιβραχιόνια, μπλούζες και... αιώνιο σεβασμό (pics)

Συγκλονιστικές εικόνες διεξήχθησαν χθες (13/4) στο γήπεδο της Ραπίντ Βουκουρεστίου, με τον θρυλικό Μιρτσέα να τιμάται από τις δύο ομάδες, εν τη παρουσία του εγγονό του, Ματέι.

Ούτε η Ραπίντ Βουκουρεστίου ξέχασε τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, μία ομάδα που έχει περάσει τόσο ο ίδιος όσο και ο Ραζβάν.

Στον αγώνα απέναντι στην Άρτζες για τα πλέι οφ πρωταθλήματος, οι γηπεδούχοι με ένα γιγάντιο πανό στις κερκίδες του γηπέδου αποχαιρέτησαν τον 80χρονο προπονητή, ένα πανό που έγραφε «Αιώνιο Σεβασμό, Μιρτσέα Λουτσέσκου, 1945 - άπειρο», με μία φωτογραφία του Ρουμάνου προπονητή.

Ταυτόχρονα, οι παίκτες της ομάδας βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο με ειδικά μπλουζάκια αφιερωμένα στον μεγαλύτερο προπονητή της ιστορίας της χώρας, ενώ η διοίκηση της Ραπίντ αλλά και ο αρχηγός, φορούσαν μαύρα περιβραχιόνια με το πρόσωπο του Μιρτσέα.

Η οικογένεια Λουτσέσκου «εκπροσωπήθηκε» από τον εγγονό του Μιρτσέα και γιο του Ραζβάν, Ματέι, ο οποίος βρέθηκε στις εξέδρες μαζί με τη γυναίκα του και τα παιδιά του, τα δισέγγονα του εκλιπόντος προπονητή. Η οικογένεια μάλιστα, έκανε και την τυπική σέντρα του ματς, σε μία άκρως συναισθηματική στιγμή, ως άρμοζε στο «αντίο» ενός θρύλου.