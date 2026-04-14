Ρόμπερτσον: Συμφώνησε με την Τότεναμ - Υπογράφει μέχρι το 2029!

Κοντά στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφής βρίσκεται η Τότεναμ, καθώς σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα έχει έρθει σε συμφωνία με τον Άντι Ρόμπερτσον για τα επόμενα χρόνια.

Ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ αναμένεται να μετακομίσει στο Λονδίνο το καλοκαίρι, υπογράφοντας συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην ομάδα έως τον Ιούνιο του 2029.

Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι υπάρχει ήδη προφορική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, με τον έμπειρο αμυντικό να αποχωρεί από τη Λίβερπουλ μετά από οκτώ χρόνια παρουσίας.

Παρά το ενδιαφέρον που υπήρξε από αρκετές ομάδες, ο 32χρονος φαίνεται πως έχει επιλέξει την Τότεναμ για τη συνέχεια της καριέρας του. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται σύντομα, καθώς ο ίδιος θέλει πρώτα να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την εθνική Σκωτίας ενόψει των αγώνων που θα διεξαχθούν σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό για το επερχόμενο Μουντιάλ.