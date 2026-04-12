Λουτσέσκου: «Νιώθω ότι επικοινώνησα λίγο με τον πατέρα μου τον τελευταίο καιρό»

Στις τελευταίες του στιγμές με τον πατέρα του, Μιρτσέα, αναφέρθηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, τονίζοντας πως δεν πέρασε αρκετό χρόνο μαζί του.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επιστρέφει στη βάση του, καθώς αύριο (13/4) αναμένεται να δώσει κανονικά το παρών στην προπόνηση του ΠΑΟΚ, ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Ο Ρουμάνος τεχνικός βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου, εκεί όπου τον περίμεναν δημοσιογράφοι...

Ο προπονητής του Δικεφάλου, στη σκιά της μεγάλης απώλειας του πατέρα του, φρόντισε να στείλει ένα πολύ δυνατό μήνυμα:

«Νιώθω ότι επικοινώνησα πολύ λίγο μαζί του τον τελευταίο καιρό. Θα ήθελα σήμερα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι στάθηκαν δίπλα στον πατέρα μου σε αυτό το τελευταίο του ταξίδι, όσους φρόντισαν για την οργάνωση της κηδείας, όλους όσοι είχαν μια καλή σκέψη για εκείνον, αλλά και όλους όσοι, από κοντά ή από μακριά, στο Βουκουρέστι, ένιωσαν την ανάγκη να είναι δίπλα του.

Δυστυχώς, για μένα είναι μια πολύ δύσκολη και περίπλοκη στιγμή, όμως αυτή είναι η ζωή· πρέπει να ξέρουμε να τη διαχειριζόμαστε. Δεν είμαι ο μόνος, υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που έχουν χάσει τους γονείς τους. Πρέπει να το καταλάβουμε και να το αποδεχτούμε, να προσπαθούμε να προχωράμε.

Θα είχα μόνο μία συμβουλή, αν μου επιτρέπετε, προς όλους τους γιους και τις κόρες που έχουν γονείς: να μιλούν όσο περισσότερο γίνεται μαζί τους. Και αν δεν το κάνουν τα παιδιά, να τα ''αναγκάζουν'' οι γονείς να το κάνουν.

Σε παρασύρει ο χρόνος και τα προβλήματα, νομίζεις ότι δεν θα συμβεί ποτέ τίποτα, και ξαφνικά σε χτυπάει και συνειδητοποιείς ότι δεν μίλησες, ότι δεν επικοινώνησες αρκετά. Εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω ότι επικοινώνησα πολύ λίγο μαζί του τον τελευταίο καιρό».