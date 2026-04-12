Τι αναφέρουν τα ΜΜΕ της Ρουμανίας για τον Ραζβάν Λουτσέσκου: «Έδωσε ένα παράδειγμα αξιοπρέπειας»

Τα ρουμανικά ΜΜΕ στέκονται με έντονο σεβασμό και συγκίνηση στη στάση του Ραζβάν Λουτσέσκου, μετά την απώλεια του πατέρα του, Μιρτσέα Λουτσέσκου, κάνοντας λόγο για ένα πρότυπο αξιοπρέπειας σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο τεχνικός του ΠΑΟΚ «έδωσε ένα σπουδαίο παράδειγμα αξιοπρέπειας και σεβασμού», καθώς βρέθηκε αδιάκοπα στο πλευρό του κόσμου που θέλησε να αποχαιρετήσει τον πατέρα του. Όπως υπογραμμίζεται, επί δύο ημέρες υποδέχθηκε περίπου 15.000 ανθρώπους που πέρασαν από το φέρετρο, κατά το λαϊκό προσκύνημα που πραγματοποιήθηκε στην Arena Națională.

Οι Ρουμάνοι τονίζουν πως, παρά το βαρύ προσωπικό πένθος, ο Λουτσέσκου διατήρησε ψυχραιμία και σεμνότητα, κερδίζοντας τον καθολικό σεβασμό της ποδοσφαιρικής κοινότητας. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στο κύμα συμπαράστασης που δέχθηκε από ανθρώπους του ποδοσφαίρου και φιλάθλους.

Την ίδια στιγμή, επισημαίνεται ότι ο προπονητής ετοιμάζεται να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα, καθώς οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ ξεκινούν, με τον ίδιο να καλείται να διαχειριστεί μια εξαιρετικά φορτισμένη περίοδο σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο...