Για πρώτη φορά Σομαλός διαιτητής στο Μουντιάλ!

Ο Ομάρ Αμπντουλκαντίρ Αρτάν θα είναι ο πρώτος διαιτητής από τη Σομαλία που θα διαιτητεύσει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, σύμφωνα με τη λίστα που δημοσίευσε η FIFA, κερδίζοντας τα συγχαρητήρια του προέδρου της χώρας του.

Ο 34χρονος Αρτάν, είναι μεταξύ των 52 διαιτητών που επιλέχθηκαν για να διαιτητεύσουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα συνδιοργανωθεί από τις 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου από τις ΗΠΑ, από τον Καναδά και το Μεξικό.



«Επαινώ τις προσπάθειες, τον επαγγελματισμό και την ακεραιότητα που επέδειξε ο διαιτητής Ομάρ, ο οποίος έχει γίνει πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά Σομαλών», δήλωσε ο Χασάν Μοχάμουντ, πρόεδρος της χώρας, η οποία δεν έχει προκριθεί ποτέ σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Διαιτητής της FIFA από το 2018, ο Αρτάν διαιτητεύει στο πρωτάθλημα Σομαλίας και έχει ανακηρυχθεί «Διαιτητής της Χρονιάς» της Συνομοσπονδίας Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF) για το 2025.