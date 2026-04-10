Κόκκινο πανί στις Βρυξέλλες ο Τζόλης!

Ο προπονητής της Άντερλεχτ δεν ξέχασε τα... κόλπα με την μπάλα που έκανε ο Έλληνας επιθετικός στην πρεμιέρα των βελγικών πλέι-οφ.

Παρότι κοντεύει μία εβδομάδα από την αναμέτρηση της Μπριζ με την ΄Άντερλεχτ που έληξε με 4-2, ο προπονητής των μωβ δεν έχει αφήσει πίσω του, όσα έγιναν στο ντέρμπι με τους Φλαμανδούς.

Αυτό φάνηκε στις δηλώσεις του Ζερεμί Ταραβέλ, ο οποίος γύρισε πίσω σε μία ενέργεια του Χρήστου Τζόλη στο 1-0, όταν ο Έλληνας επιθετικός φάνηκε να κάνει κάπως... προκλητικά κόλπα με την μπάλα μπροστά από τον Κιλιάν Σαρντεγιά: "Δεν έχει να κάνει μόνο με τον Κιλιάν, αλλά με 11 παίκτες. Δεν δέχομαι ότι η Μπριζ μας ειρωνεύτηκε. Πρέπει να δείξουμε χαρακτήρα, να δείξουμε περισσότερα, να δείξουμε από τι είμαστε φτιαγμένοι. Είμαστε η Άντερλεχτ. Πρέπει να εκπέμπουμε σεβασμό. Εγώ προσωπικά, δεν θα επέτρεπα κάτι τέτοιο να συμβεί", σχολίασε